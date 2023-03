Tamames "pasa" de la moción de censura y va a divertirse a "El Hormiguero"

El humorista e imitador Carlos Latre se metió en la piel del político este martes en Antena 3 después de la primera sesión de este proceso parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Ramón Tamames volvía este martes al foco mediático al sentarse en el Congreso de los Diputados como candidato de Vox a la presidencia del Gobierno en moción de censura. Después de una larga primera sesión, el también economista quiso "pasarse" por El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. Y, como no podía ser de otra manera, serían Carlos Latre quien se metiese en el papel del político y regalase a la audiencia una gran imitación.

Pero, antes de dar paso al "político", recibía en el plató a José Mota y Pepe Viyuela, que acudieron a El Hormiguero para hablar de El hotel de los líos, la nueva película que protagonizan y que sigue a la anterior, García y García. En esta segunda parte, sus personajes compran un hotel completamente en ruinas por un precio desorbitado, por lo que deben emplearse a fondo para conseguir ponerlo en marcha. Tras su entrevista, llegaría la tertulia de actualidad, a la que se uniría, precisamente, "Tamames".

La imitación de Tamames en El Hormiguero

Pablo Motos daba por finalizada la entrevista a José Mota y Pepe Viyuela, dando inicio a la sección de actualidad. En ese momento, Carlos Latre aparecía caracterizado como Ramón Tamames, dejando a todos impresionados con la imitación que hizo del economista y candidato de Vox a la presidencia del Gobierno en la moción de censura presentada. Muy metido en su papel, a su llegada, hizo como si estuviese desorientado, sin saber a dónde había acudido a hablar. Esto hizo que Motos tuviese que "ayudarle" a orientarse. El presentador de Antena 3 le aseguraba que estaba en El Hormiguero y no en Pasapalabra.

Una vez ya ubicado, Pablo Motos preguntó a Tamames por cómo ha ido esa primera sesión de la moción de censura que había tenido lugar esa misma mañana en el Congreso: "A ver si echamos a Sánchez, o no, igual no lo echamos", era lo primero que respondía Latre metido en el papel. El presentador de Antena 3 se interesó por su relación con el actual presidente del Gobierno y le preguntó si le caía bien: "A mí el señor Sánchez me cae como el culo, pero es guapo eh. Pero el tío habla un montón. Ha llevado un tocho con veinte folios", comentaba sobre uno de los momentos más destacados de la moción. Su parodia se alargaba unos minutos más, llegando a simular que se caía, debido a la edad de Tamames.