Lío en Eurovisión, periodistas israelíes increpan a un corresponsal español

Esta edición de Eurovisión está siendo de lo más polémica por la participación de Israel. Desde que finalizara la segunda semifinal del festival y se supiera que Eden Gola, la representante de Israel, había logrado acceder a la gran final, han sido muchos los participantes y asistentes del evento que se han mostrado indignados por su presencia en Eurovisión.

Desde unos sonoros abucheos por parte del público en su actuación durante la segunda semifinal hasta los gritos de 'Free Palestine' que un periodista español lanzo al terminar el primer ensayo de Golan este viernes, unos gritos que han provocado que varios periodistas israelíes protagonicen unos actos horribles.

Ha sido justo al terminar la canción de Israel cuando Juanma Fernández, un periodista español que se encontraba en el foso del estadio de Malmö ha gritado dos veces 'Free Palestine'. Tras los gritos del español, un periodista israelí que estaba delante de él se ha girado con gesto amenazante para, primero increparle, y posteriormente hacerle fotos y vídeos con su teléfono.

A pesar de que ese periodista israelí se había marchado, poco después han entrado otros periodistas del país hebreo que también han increpado al español y le han hecho fotos, tanto de su cara como de su acreditación mientras le gritaban. Aunque el español no ha entrado al trapo, poco después aparecía un cámara israelí para grabar la cara del corresponsal español y difundirla por televisión.

En once años que llevo cubriendo #Eurovision nunca me había sentido tan inseguro en el festival.



Varios periodistas israelíes han decidido intimidarme e increparme por haber gritado #FreePalestine tras el ensayo de Isra-hell.



No nos van a atemorizar. No nos van a callar. pic.twitter.com/PTANvDSEps