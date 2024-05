La terrible confesión de Abraham Mateo sobre el bullying que sufrió hace años

El cantante y juez de "Factor X" aprovechó una dura experiencia de uno de los participantes del concurso para compartir también lo que él sufrió cuando era más joven.

"Factor X" avanza viento en popa y después de la emisión del último programa ya se ha superado el tercer día de audiciones en el que el jurado, conformado por Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Lali Espósito y Abraham Mateo, daba el sí a los artistas que formarán parte de sus equipos, que por el momento cuentan con tres integrantes tras finalizar este tercer día de audiciones.

Este tercer día de audiciones estuvo marcado por varios momentos importantes. El primero lo protagonizó Emmie Reek, una drag queen que versionaba la canción 'Mafiosa' de Nathy Peluso y que conquistó a todo el jurado. Desde Willy Bárcenas, quien aseguraba que se trataba de "la actuación con más presencia que hemos visto, algo espectacular", hasta Lali Espósito, para quien era una actuación "de lo mejor que hemos visto, nos has regalado un momento único".

Otro de los artistas que protagonizó un momento crucial en el programa fue Ryan Chapman, un chico de Cartagena con padres ingleses que se abrió en canal para contar lo duro que fue vivir su infancia en España: "Con 14 años me decían maricón de mierda o que tenía mucha pluma y me crearon muchas inseguridades. Era muy inseguro y yo no era mi versión, quiero demostrar que ya estoy más seguro de mí mismo".

La confesión de Abraham Mateo a Ryan Chapman

Tras la actuación de Ryan interpretando una canción mítica como es 'Dancing Queen', Abraham Mateo compartía con el artista una confesión sobre la terrible experiencia que vivió él cuando era jóven: "Cuando tenía 14 años viví momentos muy complicados, en mi caso fue ciberbullying, que me cayó muy fuerte cuando empecé a subir vídeos y no hacía daño a nadie. Hay gente que todavía tiene la mentalidad muy cerrada. Tienes una sensibilidad tremenda, eres un ejemplo a seguir, que estés aquí dice mucho de tu valentía".

Todo el jurado aplaudió la actuación de Ryan. "Sobresaliente, que bonito cantas, qué voz más especial tienes. Gracias por atreverte a mostrarnos esta versión de ti", le dijo Vanesa Martín tras darle su sí. "Solo espero que los insultos no te hagan dudar de tu talento, la gente se aburre mucho, siempre hay una manera de atacar, pero eres mucho más grande que todo eso", le decía Willy Bárcenas al joven.

Y aunque los cuatro le dieron el sí, finalmente Ryan se decantó por unirse al equipo de Abraham Mateo, con quien compartía varias experiencias similares en su juventud.