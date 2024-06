Mbappé y la bienvenida al Madrid de un periodista: "Estoy deseando que fracases"

El francés será presentado en el nuevo Bernabéu cuando concluya la presenta Eurocopa, pero algunos madridistas ya se han encargado de "saludarle" después de sus polémicas declaraciones.

Francia juega este viernes ante Países Bajos su segundo partido en la presente Eurocopa después de haber debutado con victoria ante Austria en su encuentro de debut. Sin embargo, la noticia del encuentro fue la lesión de Mbappé, que sufrió un tremendo golpe en la nariz que le forzó a retirarse del terreno de juego. Aún no se sabe si, protegido en todo caso con una máscara, podrá disputar este vienes el importante encuentro frente a la selección de Países Bajos.

Además, Mbappé ya había sido noticia con anterioridad a raíz de que, al igual que manifestaron otros compañeros de la selección francesa, opinara en torno a la actualidad política francesa. El ya jugador del Real Madrid realizó un llamamiento a los jóvenes franceses para que acudan a votar en las inminentes elecciones legislativas y huyan de los extremos.

"Estoy en contra de los extremos, los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen, quiero hacerles llegar este mensaje. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto", aseguró el crack francés.

"Curiosa" bienvenida a Mbappé

Parece que hay madridistas, al menos uno, a los que estas palabras de Mbappé no le han gustado en absoluto. Un ejemplo se ha convertido en absolutamente viral en estas últimas horas. Se trata del periodista Eduardo García Serrano, habitual en otros tiempos en la cadena de televisión Intereconomía, ahora El Toro TV, y reconocido falangista.

Eduardo García Serrano le manda un caluroso y sentido mensaje de bienvenida a Mbappé. pic.twitter.com/SlznCvAf4E — Rafael España Sanchez 🇪🇸 (@The_Heronation) June 19, 2024

En una charla, García Serrano, que se identificó como "más vikingo que Olaf el Vikingo, más madridista que Bernabéu", lanzó una lindeza tras otra contra Mbappé, al que dio la más singular bienvenida que se recuerda: "Me cago en tus muertos. Hemos ganado la décimo quinta sin ti. No le hacías ninguna falta al Madrid. Es un negocio de Florentino que no hacía ninguna falta".

"El Madrid tiene una sala de trofeos en la que tú no has contribuido y vienes, exclusivamente, a ganar una Champions porque el moro muza que patrocina a tu exequipo te ha forrado el riñón y lo que quieres son títulos. Como la liga francesa es una puta mierda comparada con la española y en ese equipo de mierda que es el PSG no ibas a ganar ningún título continental , has decidido venir al Madrid para cumplir los sueños húmedos de Florentino y algún madridista despistado", añadió el excolaborador de la televisión de Julio Ariza.

"Repito: me cago en tus muertos y estoy deseando que fracases en el Madrid para que el negocio no le salga bien y te tenga que vender como chatarra. Mbappé, vete a la mierda y ojalá la selección francesa de la que eres estrella rutilante, fracase rotundamente en la Eurocopa", antes de cerrar su exacerbado monólogo con un "Viva Italia, Forza Italia", lleno de connotaciones políticas. Las futbolísticas, afortunadamente, fueron barridas este jueves por la selección española.