A Pilar Rahola se le calienta el pico en Cuatro y manda a paseo a Ibarra

La colaboradora de 'Todo es Mentira' se ha mostrado muy indignada con las polémicas palabras pronunciadas por el expresidente de la Junta de Extremadura sobre la amnistía.

Pilar Rahola estuvo este miércoles en el ojo del huracán. La colaboradora de Todo es mentira se vio inmersa en una polémica por la petición que realizó en el programa de Cuatro. La exdiputada no pudo ocultar su malestar e indignación con las palabras que el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, había pronunciado. Y es que, tal había sido su rebote que incluso llegó a autonombres en dos ocasiones española.

El programa de Marta Flich y Risto Mejide abordaba la casual omisión de la palabra amnistía por parte de Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior a ser elegido como candidato para la segunda investidura de estos últimos comicios. Pese a ser una de las claves de su triunfo como nuevo presidente, tras las presiones de Junts per Catalunya, el socialista prefirió hablar de "convivencia". Una actitud que, además, indignó a muchos, entre ellos al expresidente de la Junta de Extremadura, que llegó a sentenciar en una comparecencia que "de nuevo la democracia está en peligro y no entiendo muy bien a los dirigentes de mi partido, cuando están allanando el camino a Puigdemont".

El enfado de Pilar Rahola en Cuatro

"A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque, quien viola la constitución, está violándome a mí, está violando a 40 millones de españoles", añadía en clara afrenta al PSOE y a todos los partidos que pretendan apoyar las exigencias del fugado de la justicia española. Este fue el comentario que este miércoles sacaba de sus casillas a Pilar Rahola, que saltó contra él desde el plató de Cuatro: "¿Puedo enviarlo a la mierda? ¿Puedo enviarlo a la mierda? ¿O lo digo en francés? ¡A la mèrde! ¿No se habían extinguido ya los mamuts? ¿Qué puñetas hace este hombre?".

Pilar Rahola reacciona a las polémicas palabras de Ibarra sobre la amnistía: ''¿Puedo enviarlo a la mierda?'' #TodoEsMentira4Ohttps://t.co/eHVE2Ylyc1 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 4, 2023

Pero su calentada no quedaría solo en eso, sino que añadiría lo siguiente, autonombrándose española, a pesar de eludir siempre este término por su máxima defensa al independentismo catalán: "Utiliza la palabra violación, se otorga el poder de hablar de los 40 millones de españoles. Oye, que aún soy española, me guste poco o mucho, y a mí no me cuentas". Y, como era de esperar, la periodista tuvo que retractarse de lo dicho y pedir perdón al expolítico, que decidió entrar en directo a través de una conexión telefónica para pedir explicaciones. Ibarra recalcó que, en su polémico comentario sobre la constitución española, empleó la acepción de infringir del verbo violar, en clara alusión a lo que hizo el expresidente de Cataluña el 23 de octubre.