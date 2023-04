Chenoa bromea con presentar "Operación Triunfo" pero confiesa que le encantaría

Tras confirmarse que Amazon Prime Video prepara una nueva edición de "Operación Triunfo" suena el nombre de Chenoa para presentar el programa.

Hace unos días se confirmaba que Amazon Prime Video había adquirido los derechos de "Operación Triunfo" para preparar una nueva edición del mítico concurso musical. Tras confirmarse que existiría un "OT 2023", quedan muchas incógnitas entorno a esta nueva edición, una de ellas es quién será su presentador o presentadora, algo sobre lo que le han preguntado a Chenoa.

Está claro que el nombre de Chenoa está sobre la mesa, especialmente después de que Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora del concurso, asegurara que, tras la marcha de Roberto Leal a Atresmedia, le gustaría que el programa estuviera presentador por una mujer.

Este tema se ha tratado en Europa FM, en el programa "Tómatelo menos en serio", programa que presenta la propia Chenoa y donde Carlos Marco, uno de los miembros del grupo Auryn, ha aprovechado la última entrega del programa para poner a su compañera entre la espada y la pared preguntándole si ha recibido una llamada para estar en "OT 2023".

Sin previo aviso, Carlos Marco le soltaba a Chenoa, mientras hablaban sobre "Operación Triunfo", que "tengo la intuición de que te hubieran podido llamar por algún casual para presentarlo o para ser directora. ¿Te han llamado?". Una pregunta que pilló desprevenida a la extriunfita que primero decía "tengo mucho calor", pero que intentaba escabullirse explicando que "no puedo decir nada".

Vanesa Martín, que estaba invitada en ese programa de "Tómatelo menos en serio", quiso meter cizaña asegurando que "no puedo decir nada es que sí", lo que provocaba que Carlos Marco insistiera con su pregunta, "¿Entonces no te han llamado?", mientras que Chenoa trataba de zanjar el tema, "venga, siguiente pregunta".

A pesar de que la extriunfita no terminó confirmando ni desmintiendo que hubiera recibido una propuesta para estar en esta nueva edición de "Operación Triunfo", Chenoa si que explicó que le apetece mucho volver al concurso: "Me encantaría, no voy a decir que no".

Y es que para Chenoa volver al programa supondría el fin de una etapa: "Con ese proyecto cerraría mi círculo. Estuve en la primera edición y para mi es algo superespecial. Sigo escuchando lo que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, me sudan las manos como si estuviera allí. Son experiencias que quedan para toda la vida".

Chenoa terminó explicando que "Amo 'OT', por su puesto que quiero. Igual que amo Eurovisión. Son concursos que nos permiten que haya música ahora que nos están quitando tantas cosas. Me encantaría, pero me pasaría el programa llorando porque soy muy empática. Parezco muy dura, pero no es verdad".