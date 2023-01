Broncano se resiste a hacer chistes sobre Piqué y Shakira y confiesa por qué

El presentador de Movistar Plus contaba a Miren Ibarguren los motivos por los que no había hecho bromas, por el momento, con la rencilla entre la cantante colombiana y el exfutbolista.

El tira y afloja entre Shakira y Piqué a raíz de la Session #53 que la colombiana hizo junto a Bizarrap está dando mucho de que hablar y, por supuesto, generando memes. Los chistes y las bromas no tardaron en salir, aunque no todos los programas "han caído" en esto. En La Resistencia, sin ir más lejos, David Broncano, por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Hasta este jueves, donde el presentador de Movistar Plus confesaba los motivos por los que no lo ha hecho.

Miren Ibarguren acudía como invitada a La Resistencia para promocionar la segunda temporada de Supernormal, que llega a la plataforma el próximo 26 de enero. Como es costumbre, la actriz llegaba al teatro en tirolina y se sentaba en el sofá. Tras eso, se sentaba en el sillón para cambiarse los zapatos y se fijaba en los artilugios que hay encima de la mesa de Broncano. Entre todos los objetos se encuentra la figura del caganer de Piqué. "Ah, ya habréis hablado del tema, claro", supuso ella, pero el presentador aseguraba que no lo habían hecho.

Broncano evita hacer chistes de la polémica

Como la rencilla sigue estando en las redes sociales, y ante la falta de comentarios del presentador de Movistar Plus, la actriz quiso saber qué opinaba sobre el asunto, pero Broncano se limitó a tirar balones fuera: "Excelente central". Ante las risas del público, admitía que se lleva bien con él, además de que el ex futbolista culé había sido uno de los primeros profesionales de primera división que acudía a su programa cuando estaba arrancando.

El presentador, que siguió sin mojarse, prefirió que fuera Miren la que se mojara: "Di, di, opina, opina", pero la intérprete tampoco entró al trapo. "Creo que todo el mundo ha opinado y no nos vamos a poner de acuerdo y como tienen dos niños no voy a opinar", zanjó, algo que aplaudió Broncano, señalando que "por eso tampoco he dicho nada. Que da para muchos chistes pero he preferido no decir nada", aseguró.