"La Voz Kids" se estrena hoy en Antena 3 frente a "Got Talen: All Stars"

Esta noche tendremos un enfrentamiento de talent shows entre Antena 3 y Telecinco. La cadena principal de Atresmedia estrenará "La Voz Kids 8" frente a "Got Talent: All Stars" de Telecinco.

A partir de esta noche, los sábados van a ser los días escogidos para los talent show. Y es que tanto Antena 3 como Telecinco han elegido el fin de semana para hacer una lucha frente a frente por las audiencias con dos de sus pesos pesados.

Antena 3 por su parte estrena la octava edición de "La Voz Kids", concurso en el que Sebastián Yatra, Aitana, Rosario Flores y David Bisbal, sustituido por Pablo López durante algunas galas, serán los jueces en esta edición. La cadena principal de Atresmedia ha apostado por uno de sus platos fuertes para mantener el liderato del prime time de los sábados, una apuesta que promete poner las cosas muy difíciles, casi imposibles, a sus rivales.

Por su parte, Telecinco ha decidido finalmente postponer el estreno de "La vida sin filtros", el programa de Cristina Tárrega, hasta junio según La Vanguardia. El programa de Tárrega estaba llamado a ser el sustituto de "Déjate Querer", pero al ver que Antena 3 eligió los sábados para "La Voz Kids", desde Mediaset necesitaban una apuesta segura para intentar luchar con el concurso musical.

"Got Talent: All Stars" ha sido el programa elegido para enfrentarse a "La Voz Kids 8", una apuesta que le suele ir bien a Telecinco pero que lo tendrá muy difícil frente a uno de los pesos pesados de Atresmedia, que no da puntada sin hilo. Estos movimientos, especialmente el de Antena 3, han provocado la estampida de "Cover Night", que ha huido de los sábados para instalarse, de nuevo, en la noche de los jueves.

El prime time de los sábados resurge

Gracias a estos estrenos resurge el prime time de los sábados, que hasta ahora había estado ocupado por el cine en prácticamente todas las cadenas. Esta franja horaria vuelve a tener importancia para las cadenas gracias a estas dos apuestas, la de Telecinco y Antena 3, que tendrán un cara a cara de talent shows para luchar por las audiencias. Habrá que seguir muy de cerca "La Voz Kids 8" y "Got Talent: All Stars" para ver cual de los dos encandila más a los espectadores.