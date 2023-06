RTVE y las elecciones ponen en peligro el regreso del esperado 'Pekín Express'

La corporación no ha dado todavía luz verde al regreso del concurso, que lleva meses sobre la mesa, y ahora, el posible retorno a la tele se ve perjudicado por el adelanto electoral.

2023 se ha convertido en el año de la recuperación de míticos programas de la televisión. Muchas cadenas, entre ellas TVE, se han sumado a la fiebre de "los regresos". RTVE ultima los detalles de la vuelta de Grand Prix, que además contará con Ramón García como presentador, como en su primera etapa. A este formato, se unía también Pekín Express, el concurso aventurero más televisivo que el ente público había recuperado del cajón del olvido y del que, por el momento, no ha salido aún. Y, al parecer, tardará mucho más en ver la luz.

Esta vuelta va a tener que esperar. El programa producido por Boomerang TV está, actualmente, "bloqueado", pues el Consejo de Administración no ha aprobado su producción después de cinco meses de estudio, tal y como ha señalado El Confidencial. La cadena, aunque tenía como objetivo volver a llevar a la pequeña pantalla este icónico concurso, ha dado prioridad a otros grandes formatos, como el mencionado Grand Prix o su última apuesta El Conquistador.

RTVE paraliza el regreso de 'Pekín Express'

Pero la prioridad a otros formatos no es el único motivo por el que RTVE ha paralizado la vuelta de Pekín Express. La inesperada tesitura política tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo y el adelanto de los comicios generales convocados para el 23 de julio también perjudican este regreso. El ente público tendrá que paralizar, e incluso, posponer las principales novedades que tenía apalabradas, así como proyectos a largo plazo, por la prudencia que marca el nuevo Gobierno que se conocerá a finales de julio, más aún si se produce un viraje político. Incluso se han detenido relevos de responsables que ya estaban agendados.

Teniendo en cuenta todo esto, para poco viable, por no descartarlo del todo, que Pekín Express se ponga en marcha este 2023 al no poder ponerse en acción el plan previsto por Boomerang TV. La compleja preproducción complica no solo la idea de recorrido tanteada, sino también otras opciones. Al no ser factible, los planes quedan en suspenso hasta nuevo aviso. El futuro del programa en el aire, por lo menos en TVE, está provocando el interés de otros operadores. Cabe recordar que este concurso ya estuvo en Cuatro, durante su primera etapa, y pasó a Atresmedia para estar tanto en Antena 3, en una segunda etapa, como en La Sexta. En cualquier caso, la aventura está lista en TVE a falta de este. La producción de El Conquistador ya ha comenzado, con Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi como presentadores.