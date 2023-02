La selección española se queda sin su narrador de cabecera en TVE

Según adelanta The Objective, el ente público habría tomado la decisión de prescindir de Juan Carlos Rivero debido a las críticas que tuvieron sus retransmisiones en el Mundial de Catar.

Juan Carlos Rivero no volverá a narrar los partidos de la selección nacional de fútbol en Televisión Española. Según ha adelantado The Objective y, pese a que aún no hay confirmación oficial, el motivo tiene que ver con las críticas que su trabajo recibió en el pasado Mundial de Catar, donde fue el encargado de narrar 18 de los 19 partidos que emitió TVE. En la cita árabe, Rivero estuvo acompañado por comentaristas de grandiosa trayectoria deportiva, aunque discutible talento comunicativo como Iker Casillas, Andrés Iniesta, Carlos Marchena o Chapi Ferrer.

Rivero era la voz habitual de los partidos de la selección en Televisión Española desde 2007, cuando suplió al veterano José Ángel de la Casa. Como cualquier narrador habitual cometió algunos errores sonados, que el eco de las redes magnificó hasta límites insospechados.

Juan Carlos Rivero es el mejor narrador de fútbol que hay España. pic.twitter.com/z4XvB93Yh2 — David Veira (@DavidVeira) January 26, 2023

Los próximos partidos de la selección ante Noruega y Escocia, que supondrán el próximo mes de marzo el debut de Luis de la Fuente al frente del equipo, serán narrados por el gallego David Figueira, habitual ya en las retransmisiones televisivas del ente público. Compartirá la narración con Alicia Arévalo, que, en el pasado Mundial se convirtió en la primera mujer que narró un partido de fútbol de un Mundial, el encuentro que enfrentó a Croacia y Bélgica en el grupo F de la primera fase.

Ya no presenta Estudio Estadio

Juan Carlos Rivero, de 61 años de edad, ya dejó esta temporada la presentación de Estudio Estadio, programa en el que sigue colaborando y sí que narrará el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que medirá al Real Madrid ante el Barcelona en el Bernabéu. La vuelta, también en Televisión Española, estará dirigida por David Figueira.