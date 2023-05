Así reaccionó Eva Soriano al conocer que Loreen era ganadora de Eurovisión

Eva Soriano tiene una 'guerra' contra Loreen desde la Gala Drag Queen de los Carnavales de Gáldar, anoche la presentadora tuvo que ver como la sueca ganaba Eurovisión y esta fue su reacción.

En su última visita a "La Resistencia", Eva Soriano hizo público un pequeño enfrentamiento que tenía con la cantante sueca Loreen por su actuación en la Gala Drag Queen de los Carnavales de Gáldar. Un enfrentamiento que la humorista ha seguido arrastrando meses hasta anoche, cuando se celebró la final de Eurovisión 2023.

Eva Soriano le 'hizo la cruz' a Loreen cuando la cantante hizo un concierto durante la Gala Drag Queen de Gáldar, en lugar de hacerlo al terminar la gala, que es cuando realmente le tocaba. Loreen quiso responder a la humorista pidiéndole disculpas, pero parece que esas disculpas no impidieron la 'cruzada' de Eva Soriano contra la cantante sueca.

Porque la anécdota no solo se quedó en "La Resistencia", sino que la humorista ha seguido alargando la historia hasta el punto de hacerle una canción a Loreen, en principio para hacer las paces, pero que realmente era un ataque lleno de humor hacia la sueca.

Y no solo eso, la presentadora de "Showriano" incluso le pidió a Ruth Lorenzo, encargada de anunciar los votos del jurado profesional español anoche, que le dedicara algún gesto si España le daba los 12 puntos a Suecia, algo que finalmente terminó ocurriendo.

Así reaccionó Eva Soriano con la victoria de Loreen

Algo que todos los seguidores de "Showriano", el programa de Movistar+ que presenta la humorista, esperaban era ver la reacción de Eva Soriano al conocerse que Loreen era la ganadora de Eurovisión 2023.

Esta mañana, las redes sociales del programa han publicado el tan esperado vídeo, que no ha decepcionado a nadie. Primero se puede ver la reacción de Eva al ver como España otorgaba los 12 puntos a Loreen. "No hemos podido votar a Suecia... En mi propio país" decía la presentadora con cara de incredulidad.

Pero ahí no terminaba la cosa, porque también grabaron el momento exacto en el que se anunciaban los puntos que recibía Suecia y que convertían a Loreen en ganadora de Eurovisión. Eva Soriano, que esperaba con los dedos cruzados conocer los puntos, se ha lamentado al saber que la sueca había ganado: "No, no... No ha ganado Loreen, he perdido yo".