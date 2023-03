Lucía Etxebarria "boicotea" a Risto antes de la emisión de Viajando con Chester

La escritora ha recurrido a Instagram para contar cómo fue la grabación y "puntualizar" algunos aspectos que marcarán la entrevista: "Me sentí profundamente incómoda", escribía.

Risto Mejide vuelve esta noche a Cuatro con una nueva entrega de Viajando con chester. Para este martes 28 de marzo, el programa ofrece la entrevista a Lucía Extebarria, la cual ya está dando de qué hablar antes de haber visto la luz. Y todo porque la invitada al formato, a través de su cuenta personal de Instagram ha lanzado un mensaje "aclaratorio" sobre lo que verá la gente en la pantalla. Con 10 imágenes, la escritora ha avisado a sus seguidores de algunos aspectos, además de señalar que se sintió "tremendamente incómoda" durante su charla, así como que fue víctima de una "encerrona".

Esta publicación, además, se ha producido horas antes de la emisión de Viajando con chester y en la que también puntualiza, en el texto que acompaña a las imágenes, que "no es culpa de Risto". Pero en ese escrito, conociendo la vida de las redes sociales, da un paso más, pide "por favor" que se abstengan de "dejar comentarios desagradables sobre Risto Mejide porque a mí me gustaría mantener la buena educación que he mostrado en todo este tiempo". Todo ello, para acompañar a esa puntualización que hace sobra la emisión de Cuatro, ya que habrá una serie de aspectos que marcarán la entrevista.

Lucía Etxebarria da explicaciones por Instagram

Instagram ha sido la herramienta elegida por Lucía Extebarria para dar explicaciones sobre lo que la gente verá esta noche en el programa de Risto Mejide, a la vez que anunciaba su retirada temporal de las redes sociales, precisamente, por esa emisión. "He sido advertida de que el programa ha sido convenientemente editado, así que no tengo ni idea de lo que veréis. Pero me gustaría puntualizar varias cosas", empieza el mensaje de la escritora, quien enumera algunas situaciones en las que se vio implicada, asegurando que se sintió "tremendamente incómoda".

Lucia Extebarria, en su arranque de sinceridad, no puede evitar lamentar lo ocurrido y asegura que "no culpo a Risto. El estilo incisivo de Risto es de sobra conocido y yo sabía a lo que iba. Aún así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques". La propia escritora, por ejemplo, nombra uno de esos ataques y procede a dar su versión: "Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Quede claro: nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres Extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años", para dar una versión más detallada del asunto.