Piden expulsar a esta tertuliana por sus palabras sobre los 'asesinos del bate'

Carmen Corrazini, colaboradora de 'En boca de todos' de Nacho Abad, se ha visto en el foco de la polémica por este crimen en el que tres marroquíes mataron a golpes con un bate a un hombre.

Este fin de semana ha tenido lugar un brutal crimen en la localidad de Gata de Gorgos, en Alicante, donde tres marroquíes han matado a golpes con un bate de béisbol a David, de 38 años. Según apunta la familia del fallecido, éste había tenido varios encontronazos con ellos al defender a chicas de un presunto reiterado acoso. Su tío ha contado esta tarde que “se la tenían jurada” y, según su versión, “le atacaron por la espalda y cuando estaba desprevenido”. Además ha afirmado que las autoridades “ya estaban avisados de la peligrosidad y agresividad” de estos individuos que han acabado con la vida de su sobrino.

Todo esto lo ha contado este familiar del fallecido en el programa de Nacho Abad, En boca de todos, donde han tratado el tema recopilando lo sucedido y mediante esta entrevista en la que el tío estaba, como es normal, visiblemente emocionado tras lamentarse que a pesar de esas advertencias “ya nada podrá devolvernos a David”. Más allá de los detalles aportados, la intervención de una de las colaboradoras del programa de Cuatro ha dado mucho de qué hablar durante todo este lunes hasta el punto de que las redes sociales son un clamor pidiendo su expulsión.

🔴 URGENTE | Una tertuliana justifica en Cuatro el asesinato de tres marroquíes a un hombre con un bate de béisbol en plena calle: “Probablemente no tenían muchos recursos”.



“No son asesinos y no tenían la intención de llegar a matarlo, sino de darle una paliza”. pic.twitter.com/9ZYvHCYmL5 — Unai Cano (@unaicano10) June 24, 2024

Vídeo: @unaicano1' en X

Se trata de la criminóloga Carmen Corrazini que, haciendo honor al nombre del programa, ha pasado a estar en boca de todos por su forma de analizar el caso. Y es que la colaboradora no empezaba nada bien su discurso: “Lo que observo de este crimen es demasiada poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran muchos recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol”. Palabras que sorprendían al propio Nacho Abad: “No hace falta tener recursos para matar, Carmen”.

“No, pero me refiero a la perfilación de estas tres personas”, trataba de justificarse Corrazini ante el presentador que afirmaba con un “vale” que desde luego delataba que no estaba de acuerdo con lo que estaba escuchando por parte de su tertuliana que, para colmo, seguía empeorando las cosas.“Quería decir que no son sicarios, no son asesinos…”, a lo que Nacho Abad no daba crédito: “Bueno, asesinos si son”. Pudiendo quedar ahí la cosa, la criminóloga se mete aún más en el fango con su siguiente afirmación.

Lo que quiero decir es que, quizás, no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza

De nuevo el presentador alucinaba con lo que escuchaba: “La intención está en su cabeza…y tú sabes que si le metes con un bate en la cabeza a alguien. Además lo remataron, por lo tanto si tenían intención criminal”, sentencia Nacho Abad ante Corrazini que se limitaba a salir del atolladero como podía: “No les excuso”. Lo cierto es que estos tres individuos provocaron varios traumatismos en el tronco, la cara y el cuello con David ya en el suelo que le hicieron entrar en parada cardiorrespiratoria. Cuando llegaron los servicios médicos, no lograron salvarlo y confirmaron su fallecimiento.