La sorprendente oferta de trabajo que Iker Jiménez rechazó por 'Cuarto Milenio'

El presentador de la nave del misterio en Cuatro aprovechó el altavoz que le ofrece su programa para confesar "un secreto" sobre su pasado laboral: "Ni quería, ni era el momento".

No hay día que Iker Jiménez no sorprenda a su audiencia, ya sea con los temas que trata durante la emisión de Cuarto Milenio o por los comentarios o reflexiones que regala a todos los que ven el programa de Cuatro cada domingo. Este pasado 23 de junio, sin ir más lejos, el conductor de la nave del misterio, al cierre de la edición, impactó a los espectadores con el homenaje que rindió "a toda esa generación" que hizo posible y consumió revistas especializadas en misterio.

El de Mediaset y presentador también de Horizonte trabajó para algunas de ellas en los inicios de su carrera profesional y reflexionó sobre la muerte del papel en el periodismo. "Cobrábamos por pieza. Esto puede irritar a algún periodista acostumbrado a la burocracia y a la seguridad. Allá él, pero cobrábamos por pieza y, claro, pues yo hacía un montón de reportajes. Los vendía aquí y allá. Unas veces me los publicaban y otras no", recordó el periodista en la recta final de Cuarto Milenio, quien reconoció también que ese negocio fue cayendo, como sucedió con "los periódicos".

Iker Jiménez habla de la oferta de trabajo que rechazó

Iker Jiménez, ante la atenta mirada de sus compañeros en el plató, señaló que "era una industria que parecía sólida, como tantas. Que nada iba a moverla y que la gente iba a seguir comprando tu revista. Si no te adaptabas, podía seguir. No es verdad, porque con el papel escrito ya sabéis lo que pasa". Una realidad que llevó al de Cuarto Milenio a continuar con sus reflexión: "¿Qué enseñanza hay con esto? Pues, primero, que me da un poco de nostalgia. Yo me fui pronto de las revistas. Me dediqué más a la radio y a la televisión, pero, durante 30 años, esas revistas han dado elementos de muchos casos maravillosos". Una etapa que el mismo reconoció, le había curtido en el oficio: "Nos permitió movernos por el mundo, ser empáticos con la gente... Saber que siempre juegas fuera de casa".

Toda una reflexión que llevó a Jiménez a plantear a la audiencia si en aquella época se hacía mejor periodismo de investigación que actualmente: "Antes, cuando te pagaban y tenías tiempo para hacer un reportaje, había cosas muy cuidadas. Ahora, la inmediatez puede casi con todo. En las redes, lo que hacían las revistas lo han sustituido personas que cuentan lo más gordo y lo menos serio, y tienen más éxito. Todo ha cambiado". Un planteamiento que hacía al presentador rematar su discurso confesando "un secreto": "A mí me han ofrecido varias veces revistas. Cuando empezó Cuarto Milenio, me ofrecieron dirigir aquella revista en la que trabajaba, pero ni era mi momento, ni quería", relató, para acabar preguntando a quienes lo veían si ellos "comprarían una revista de Cuarto Milenio". Una cuestión que él mismo se encargó de responder: "No lo sé. Quizá ya no tendría ningún sentido. A la gente nos cuesta mucho leer ya. ¿Como objeto de colección? No tengo ningún interés, ¿eh? Pero, sí, me lo han ofrecido cinco o seis veces", concluía el periodista.