Losantos bendice a Feijóo y desvela su cara oculta en la guerra con Sánchez

El comunicador de Esdiario felicita al líder del PP por haber ganado, aunque fuese a la tercera, a Pedro Sánchez en el Senado, al que dejó retratado como un "monigote de frenopático".

El de ayer por la tarde fue el tercer cara a cara que mantenían Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, en en Senado. En los otros dos, la victoria había sido clara y meridiana para un dirigente socialista que no tuvo ningún tipo de piedad ante el recién llegado a la política capitalina. Pero ayer, a la tercera, todo cambió.

Lo ha contado esta mañana Federico Jiménez Losantos, que ha declarado como claro vencedor del "combate" a Feijóo, del que el veterano comunicador aragonés ha desvelado su verdadera cara oculta. "Ayer salió el Feijóo de verdad", ha comentado Losantos. "Ayer dio con la tecla. Feijóo es un tío que, cuando lo tratas en privado, es muy divertido. Tú puedes decir, un tipo con esa cara no puede ser divertido, pues lo es. Menos papeles, menos discursos, menos latiguillos, menos costumbres a lo Pablo Casado, que hablaba de 21 cosas y no te acordabas de ninguna. Dos, tres cosas, lo centró y, sobre todo, le tomó la medida".

Federico Jiménez Losantos analiza en @eslamananadeFJL el cara a cara de Feijóo con Sánchez en el Senado en el que por fin el líder del PP estuvo brillante ante el presidente del Gobierno.https://t.co/szFhEwpBmk pic.twitter.com/0egibdqQJ1 — esRadio (@esRadio) February 1, 2023

Jiménez Losantos recordó que "cuando llegó, las dos primeras veces, que jugó en el Bernabéu y salió a Las Ventas, pues estuvo mal" y aludió a una de las posibles razones para su deficiente actuación, su "mozo de estoques". "Maroto, el de la moto, que se ha pasado la vida echando el freno, disimulando lo que era, a dónde iba, dónde vivía, más falso que un euro de plástico, y no sirve para nada, como la mitad de la gente que tiene el PP de la época de Soraya. No sirven para la guerra y con Sánchez, esto es una guerra".

Y, por supuesto, en el monólogo también hubo una buena ración de críticas hacia Sánchez, " se rio de él, se burló de él, sin exagerar, y quedó Sánchez como una especie de monigote de frenopático, que continuamente hace morritos... ya sabemos que se cree guapo...". Y también hubo ridiculización de la vicepresidente Nadia Calviño, a la que Jiménez Losantos tildó de "Lladró falso, cursi, muy mona, es la mitad de Sánchez, que queda muy bien porque es la rubita que asiente a todas las mamarrachadas del presidente". Y Federico se quedó a gusto.

Feijóo le deja la subida del SMI a Vox

Eso sí, afeó al Partido Popular el hecho de que no diera la batalla por la subida del Salario Mínimo Interprofesional. "El SMI no solo no crea empleo, sino que destruye empleo, sobre todo, en el sector primario, al que el PP tiene abandonado. Dice, esto para Vox y Vox, claro, encantado".