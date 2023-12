¿Presentará Ana Obregón las campanadas de TVE? La actriz despeja las dudas

La presentadora se ha pronunciado sobre esta cuestión, tras haber estado como maestra de ceremonias en las dos últimas Campanadas de La 1, y su respuesta no ha dejado indiferente.

Ya hemos entrado en el último mes del año y todos nos hacemos la misma pregunta: ¿quiénes dirán adiós a 2023 en las distintas cadenas? Mientras que Mediaset tiene cerradísimo su equipo, formado por Marta Flich y Jesús Calleja, y Antena 3 volverá a contar con Cristina Pedroche y su vestido, TVE está todavía en blanco, sin conductores para esta noche tan especial. Estos dos últimos años, la cadena pública ha contado con la presencia de Ana Obregón como presentadora de Las Campanadas de La 1. Pero, ¿la veremos este año?

La actriz no presentará las Campanadas 23/24 en La 1 de TVE. Pero no porque lo vaya a hacer en otra cadena. Ana Obregón no dirá adiós a este año desde la televisión, sino que lo hará en casa. La actriz quiere pasar la Nochevieja junto a su nieta, Anita, nacida a finales de marzo. "Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude", comienza explicando la también bióloga.

Ana Obregón no quiere 'repetir' la experiencia que vivió cuando su hijo Aless era pequeño. La actriz señala que no pudo experimentar esa etapa con él "porque trabajaba muchísimo. Estaba todo el día ahí metida en Prado del Rey, que si con el ¿Qué apostamos?, el otro, tal. Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella", asegura la presentadora en un acto publicitario recogido por Chance. "He dicho que no porque, mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña", insistía.

Esta sería la primera Nochevieja de su nieta y, aunque ella sabe que "estará dormidita, pero me da igual, yo estaré a su lado mirándola. Y esto no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos mil años", reiteraba, cuyas primeras Campanfas fueron las de 94/95, en La 1 junto a Joaquín Prat senior. Después de estas vendrían muchas más, incluidas dos de las últimas tres en TVE. Pese a que la actriz reconoce que es muy especial estar el 31 de diciembre subida a uno de los balcones de la Puerta del Sol, pero este año no lo va a echar en falta. "No, no lo voy a echar de menos", dice, teniendo en cuenta que ahora vive por y para su nieta e hija adoptiva, por la que está diciendo 'no' a los proyectos televisivos que se la presentan. Es más, no solo ha dicho 'no' a despedir el año, sino que tampoco estará en la cuarta temporada de Mask Singer en Antena 3, pese a haber sido uno de los fichajes estrellas de la tercera.