Indignación en redes por el "engaño" de la azafata de 'La ruleta de la suerte'

Los seguidores del mítico programa de sobremesa de Antena 3 no pudieron ocultar su enfado después de ver lo que ocurría durante uno de los paneles, aunque ya lo sospechaban.

La ruleta de la suerte, el mítico programa de sobremesa de Antena 3, lleva 27 temporadas animando la hora de la comida de muchos españoles. Además, lleva muchos años siendo éxito de audiencias en su franja horaria, pese a que su dinámica no ha variado con el tiempo. Es más, la escaleta del concurso que presenta Jorge Fernández es siempre igual, donde solo cambian los participantes a diario, quienes luchan por llevarse la mayor cantidad de dinero acertando las pruebas que aparecen en el panel.

Este programa, además de contar con una dinámica sencilla, está lleno de buen humor y música. Los tres concursantes tienen que hacer girar la ruleta, con cierta puntería y suerte, para sortear las fichas en negativo y resolver el mayor número de paneles posibles y así ir sumando dinero. Junto a la pantalla se encuentra Laura Moure, la azafata que lleva en este programa de éxito de Atresmedia desde 2015. Esta actriz se encarga de ir girando, supuestamente, las casillas que contienen las letras que conforman el panel.

Las redes estallan al ver el "engaño" de la azafata

¿Por qué decimos 'supuestamente? Pues por un vídeo que se hizo viral este lunes en redes sociales. Aunque la labor de Laura es 'ir girando' las casillas, o al menos era lo que intentaba hacer creer, no era muy complicado percatarse de que eso no era realmente así. Las casillas se giran desde control y lo de la azafata de La ruleta de la suerte es simplemente una puesta en escena. Nada más. Y pese a que era un secreto a voces, este mito se terminaba de caer por completo gracias al vídeo subido a X -antiguo Twitter- por el popular usuario Brioche (@BrioEnfurecida). Una imagen donde se muestra la pilla que no deja lugar a duda: "Se confirman mis sospechas", escribía.

SE CONFIRMAN MIS SOSPECHAS pic.twitter.com/nisg1lRNHo — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) September 11, 2023

"Atención porque se confirma lo que yo ya creía. Te han pillado, te han pillado", se podía ir de fondo a Brioche mientras surge el error técnico que delata la gran mentira que muchos llevan tragándose durante años. Además, hace hincapié en la cara que se le queda a la azafata en cuestión ante esa pifia, llegando incluso a parar el vídeo para que todos puedan ver bien el semblante de Laura 'al verse descubierta'. "Llevas años engañando a la gente en España. Tú no le das la vuelta a nada, tú no le das la vuelta a nada. ¿Para qué estás tú ahí?", continuaba diciendo en el vídeo que está publicado en sus redes sociales, con más de 30,6 mil 'me gusta' y 2,9 millones de visualizaciones. Las reacciones a este vídeo, como no podía ser de otra manera, no tardaron en llegar: "Yo estuve allí y si solo fuera eso... ", "Con la tecnología táctil que hay ya... ", "A ella y al grupo musical deberían de despedirlos… " y "Obviamente es un guiño a la antigua ruleta que tenían que darle la vuelta a mano a las letras", son algunos de los comentarios que se pueden leer.