Un soltero de First Dates, en deuda con María Teresa Campos por un gran motivo

Carlos Sobera se interesó por aquello que lo unía con la periodista y el joven no dudó en contestarle que sus padres se conocieron en un programa de la presentadora, donde se enamoraron.

Cada una de las entregas de First Dates es una caja de sorpresas. Este martes, 2 de mayo, sin ir más lejos, un soltero, Jorge, llegaba al programa de citas para encontrar a su chica ideal. Pero la visita al formato de Cuatro escondía algo más, porque la intención de este joven de 23 años era continuar con una tradición familiar. Y a Carlos Sobera, que no se le escapa ni una, y estaba al tanto de esa "tradición" quiso saber realmente en qué consistía y por qué estaba vinculado a María Teresa Campos. Sí, a la mítica periodista de Antena 3 que, de una forma u otra, forma parte del nacimiento de esa tradición y de este joven músico.

"Oye, ¿tú que tienes que ver con Teresa Campos?", soltaba así, sin filtros, el presentador del programa de citas. Y, al igual que preguntaba Sobera sin tapujos, así contestaba Jorge: "Pues que mis padres se conocieron en un programa de cartas de María Teresa Campos". Aunque el de Cuatro quería más información y se encargó de obtenerla: "¿Y ahí se conocieron, se enamoraron, se casaron y te tuvieron a ti?", insistía, sin poder evitar mostrarse sorprendido por esta llamativa conexión. "Ahí le has dado", comenzaba a responder este soltero de First Dates.

Un soltero "le debe" la vida a María Teresa Campos

A la pregunta de Carlos Sobera sobre si los padres de este joven de 23 años se conocieron y se enamoraron en el programa de la que fuese su compañera María Teresa Campos, el protagonista de todo este lío no solo contestó afirmativamente, sino que añadió que "tuvieron cuatro críos. Estoy en el mundo gracias a Mari Tere", reconociendo durante su encuentro con el presentador de Cuatro. "Si la tele influyó en el matrimonio de tus padres, ahora también lo hará en el tuyo. Vas a conocer a la chica perfecta", aseguraba, entonces, "el celestino" de First Dates, sin alejarse mucho de la realidad. Pues entre Nerea y Jorge surgió la química de forma instantánea. Y ella misma se encargó de hacerlo saber: "Se nota que me gusta. A nada que me diga cualquier cosa, me río. Me gusta mucho el chico".

La enfermera y el músico congeniaron a las mil maravillas. Y hasta los espectadores de First Dates supieron que ese sentimiento era recíproco. Por ello, y aprovechando el buen rollo de ambos, al programa estrella de citas de Cuatro se le ocurrió proponer a la pareja un juego de retos, en el que sobre todo Nerea ha ido "a tope". "¿Me darías un pico o un morreo?", leía Jorge. La chica, que no se lo pensó ni un segundo, se ha lanzó a darle un apasionado beso al joven músico, siendo, correspondida. Y, como era de esperar, la segunda cita ya está en el aire. ¿Tendrá Jorge su propia historia de amor televisiva como tuvieron sus padres?