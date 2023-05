Sostres despedaza a Sánchez, atiza a Feijóo y deja claro quién es su preferida

En su columna semanal en ABC, el colaborador catalán realiza un análisis muy particular de lo que ocurrió en el polémico acto del 2 de mayo salvando, únicamente, a la presidenta Ayuso.

Salvador Sostres no se ha quedado callado en torno a la polémica suscitada en el polémico acto institucional del pasado 2 de mayo cuando la Comunidad de Madrid prohibió la entrada al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En su colaboración semanal con el diario ABC, el columnista catalán Sostres tiene claro por quién se decanta en esta diatriba, que no es otra que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y para ello se "carga" en el camino tanto al propio Bolaños, como al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, pero también al actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

A Bolaños, Sostres le llama directamente "el chófer de Sánchez", y asegura que "a los navajeros se les gana con navajas", en clara referencia a la que, a su juicio, sería la mejor táctica para acabar con el gobierno de coalición. "Querer ganar es poner a una que esté viva y muerda más que el rival y tenga las agallas de no dejarle pasar", opina Sostres.

En ABC, el catalán no se corta a la hora de describir a Pedro Sánchez y lo trata, directamente, como "un quinqui oportunista, frívolo y despiadado" al que "hay que frentearlo en su terreno y con sus armas". Para Sostres, "Ayuso echando a Sánchez de la tribuna no es una anécdota. Es un camino, es símbolo, es una enseña. Ganar no es sólo una decisión. Has de decidirlo, has de no tener ningún otro escrúpulo que la victoria y la suerte ha de acompañarte".

Crítica despiadada hacía Núñez Feijóo

Pero el catalán no se conforma solo con despedazar a Pedro Sánchez y a su ministro Félix Bolaños y dedicarse en cuerpo y alma a la alabanza a Isabel Díaz Ayuso. También tiene espacio y tiempo para dejar a Alberto Núñez Feijóo, el actual líder del Partido Popular a la altura del betún. No es nueva, en absoluto, esta actitud de Sostres, pero en el artículo de hoy en ABC le ha puesto especial énfasis.

"Feijóo en la recepción fue la realidad de lo que ocurrirá en diciembre: ¿no vieron lo perfectamente cómodo que se sentía en su papel de jefe de la oposición, en su papel de cadáver consensuado, en su increíble interpretación de Míster Interruptor Apagado que va a dejarnos a oscuras si no le van bien las municipales y el PP comete la torpeza de mantenerlo de candidato? Para caracteres como el de Feijóo estar muerto es un planazo. Y más si es haciendo nada y culpando de todo a Sánchez", asegura Sostres en ABC.