Rosa Villacastín acusa a Ayuso en plena votación y recibe un palo brutal

La periodista Rosa Villacastín está entregada a la causa socialista y todo vale para lo que ella entiende hacer propagada y defensa de los intereses de Pedro Sánchez y el PSOE.

El problema es que en muchas ocasiones se ‘pasa de frenada’ y tal vez consiga el efecto contrario. Esto ocurría este pasado domingo electoral cuando en pleno proceso de votaciones (a las 10:49 de la mañana) Villacastín publicaba un tuit para machar la imagen de la presidenta madrileña, y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso.

En uno de sus intentos de perjudicar a Díaz Ayuso, Rosa Villacastín publicaba un texto del que se desprendía poco más o menos que la presidenta madrileña es una “golpista” y que no aceptaría una derrota en las urnas. Literalmente decía así:

“Vengo de votar. Me gustaría que ganase el PSOE, pero si no es así, aceptaré los resultados. Pido a los seguidores de Ayuso que hagan lo mismo por el bien de la democracia. Suerte.”.

Pero ese intento de ensuciar la imagen del PP y de su candidata en la Comunidad de Madrid le ha salido rana porque rápidamente los tuiteros, que están acostumbrados a las salidas de tono de la periodista, han recordado a la periodista abulense que precisamente suelen ser los partidos de izquierdas quienes no aceptan sus derrotas en las urnas:

“Aquí los que no aceptan los resultados son los socialistas: Sánchez repitió y repitió las elecciones hasta que le salieron las cuentas. Rosa, de vez en cuando pegas unos patinazos de aquí te espero”.

En idéntico sentido se pronunciaba otro usuario de Twitter “Mira.. Rosa, los únicos q históricamente no han aceptado los resultados electorales, han sido los grupos de izquierda y extrema izquierda a los que tú votas”.

Y este otro con parecidísimo argumento “hasta ahora los únicos que no han aceptado resultados electorales, pidiendo incluso rodear parlamentos, han sido los partidos de izquierdas. Así que no te columpies mucho con el peloteo”.

Cuando ganó Carmena no pasó nada, esperamos cuatro años. Otra cosa es lo que hacen los tuyos. pic.twitter.com/bXprMSQpBy

Y con otros elementos de comparación: “Cuando ganó Carmena no pasó nada, esperamos cuatro años. Otra cosa es lo que hacen los tuyos”, le aclara un tuitero.

Sobre aceptar o no el resultado de las urnas también se expresaba otra opinión con ejemplos: “Eso, los votantes de derecha lo hemos hecho siempre. Aceptar el resultado. Incluso cuando los atentados del 11M, con aquella terrible agitación de izquierdas en la calle demonizando al PP para q la gente votase en masa a Zapatero. Aquello si q fue vergonzoso y lo hizo la Izquierda”.

No sé, me parece una falta de respeto por su parte insinuar que los seguidores de Ayuso van a hacer otra cosa y no nombre a otros bastante más radicales.

Yo pido que se respete a todas las ideas dentro de la democracia, incluso las suyas cuando hace esto.