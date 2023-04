El reencuentro de "Los Serrano" 20 años después decepciona: "Menuda estafa"

El 22 de abril de 2003 se estrenaba una de las series que pasó a la historia en España, "Los Serrano", la serie protagonizada por Belén Rueda y Antonio Resines que ayer cumplía 20 años. Con motivo de este aniversario en los últimos meses se había hablado mucho de un posible reencuentro entre sus protagonistas, por ejemplo Fran Perea dejaba caer que estaba preparando algo especial por el lanzamiento de su álbum 'Uno más uno son 20' en el que rescata las canciones de su primer disco, entre las que se encontraba la banda sonora de la serie 'Uno más uno son 7' o 'La chica de la habitación de al lado'.

Hace casi una semana Mediaset anunció oficialmente que se iba a producir un especial de "Los Serrano" el sábado, pero la realidad es que reencuentro realmente no ha habido, provocando el enfado de los seguidores en las redes sociales. El único reencuentro que hemos podido ver han sido unas breves imágenes del videoclip de esta nueva versión de 'Uno más uno son 7' de Fran Perea, junto a Despistaos, en las que se reúne toda la familia: Belén Rueda, Antonio Resines, Natalia Sánchez, Verónica Sánchez, Fran Perea, Victor Elías y Jorge jurado.

En lugar del aclamado reencuentro que pedían todos los seguidores de la serie y que llevaban esperando durante varios años, Telecinco emitió un especial producido por Globomedia, en el que Daniel Écija, creador de la serie, recordaba algunos momentos de la ficción junto a influencers como Bertus y Gersanc, Soy una pringada, o expertos en series como Alberto Rey y Sergio del Molino, algo que enfadó mucho a los seguidores.

Un especial en el que se rememoraron escenas como la del fotomatón en la que Eva y Marcos comienzan su relación, la muerte de Lucia o el polémico final de la serie con el sueño de Diego Serrano, un polémico final que además fue explicado por su propio creador. Y es que 20 años después del inicio de la serie, Daniel Écija ha querido explicar ese final que tanta polémica causó en su momento: "Pactamos con Mediaset que iban a ser los últimos capítulos de la serie y empezamos a pensar cómo darle un final. Nos preguntamos ¿qué pasaría si todo hubiera sido un sueño?, que era lo que a mí me pasó cuando mi padre falleció o cuando fallece alguien cercano que dices seguro que es un mal sueño. Pues esa es la estupidez que explica una decisión que ha pasado a la historia y que es uno de los finales más discutibles de una serie en años".

A pesar de que en el especial se obtuvo una respuesta a ese tan enigmático final, muchos de los seguidores de la serie se han sentido "engañados" y "estafados" por parte de la cadena, que ha estado vendiendo un reencuentro que realmente no ha existido. Y es que si nos fijamos en el reencuentro de 'Harry Potter' que organizó HBO y que se estrenó hace más de un año, el de "Los Serrano" se queda muy atrás y, además, ha sido muy criticado por parte de los seguidores de la serie, que ahora reclaman a Telecinco un reencuentro real.

Toda la mañana esperando el reencuentro de los serrano y no hay reencuentro, solo tres personas que no se quién son hablando de los serrano. Que decepción. El otro día vi el de Harry Potter y me encantó. Que comparación a este. 🫣