Cómo soluciona los problemas Ernesto Sevilla no hará ni pizca de gracia a Rajoy

El humorista ha aprovechado su sección en 'La Resistencia' para dar a los espectadores y a Broncano una 'valiosa' reflexión para encarar las dificultades propias de la vida.

Este miércoles, 15 de mayo, la modelo Jessica Goicoechea visitaba de nuevo La Resistencia de David Broncano, pero, a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión acudió junto a su pareja, el futbolista Marc Bartra. La también influencer, que cuenta con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram, es una de las creadoras de contenido más conocidas de nuestro país y aprovechó su visita al programa de Movistar para presentar su nueva colección de bikinis junto a su marca, Goi. De hecho, se atrevió, incluso, a regalarle uno al presentador, quien no dudó en probársele y desatar las burlas de todo el público.

Y aunque la visita de la modelo causó cierto revuelo en el Teatro Príncipe Gran Vía, sería la sección de Ernesto Sevilla la que causase revuelo, pero en redes sociales. El actor y humorista quiso utilizar sus minutos en La Resistencia para regalar a todos los espectadores un gran consejo de vida que antes que él ya lo resaltó "Rajoy", según apunta el propio Ernesto. "No hay que enfrentar los problemas de la vida", comenzó anunciando la temática tras la pregunta de Broncano.

El consejo de Ernesto Sevilla para solucionar problemas

"No hay que enfrentar los problemas en la vida", inició el actor su discurso ante la incredulidad del presentador de La Resistencia que solo atinó a repetir esa afirmación a modo de interrogativa. "Justo ahora la tendencia de la gente es que dé la cara, y tal", apuntó Broncano, que se encontró con la negativa del humorista. Acto seguido, pedía permiso para dirigirse a cámara y ofrecer su sabiduría a todos los espectadores del formato de Movistar. "No enfrentes a tus problemas", comenzó a decir con una melodía de fondo. "Es posible que la gente te diga 'no, no, a los problemas hay que plantarles cara'. No, ni puto caso, porque si te enfrentas a los problemas, ¿sabes qué pasa? que puedes perder", continuó su monólogo, a la vez que las risas de Broncano se mezclaban con su discurso.

Es posible que te digan que tienes que hacer frente a tus problemas. Es posible también que te digan está mal no hacer nada. No les escuches, ya se solucionarán solos. pic.twitter.com/jolqd9oN10 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 15, 2024

"Entonces, lo mejor es que no te enfrentes a los problemas. Todo el mundo sabe que si a los problemas no les haces caso se solucionan solos. Esto lo dijo Rajoy, no lo digo yo", remató su discurso, arrancando un gran aplauso del público. Tras esto, el actor siguió su conversación con el presentador de Movistar, comentando que lo mejor era dejarlo todo pasar o "pensar en otra cosa". "Ya está. Si se van a solucionar, se solucionan solos. Y si no... alcohol", zanjó de forma definitiva este asunto, llevándose de nuevo un gran aplauso de los presentes en el teatro madrileño.