Esperanza Aguirre impresiona a Risto Mejide por cómo se presenta en Cuatro

La política reanudaba este martes su función como colaboradora en "Todo es mentira", pero cómo reapareció en el formato causó preocupación entre sus compañeros y el presentador.

Todo es mentira, como cada tarde, ha informado a su audiencia de Cuatro de los asuntos de máximo interés y con el tono que caracteriza al programa de Risto Mejide. Este martes, en calidad de colaboradora, Esperanza Aguirre se sentaba a la mesa para comentar la actualidad política y social de la jornada. Sin embargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid sorprendía a los espectadores y al propio presentador al presentarse en silla de ruedas.

Antes de que las especulaciones empezasen a llegar, Mejide pidió que explicase lo que había ocurrido. "Cuidado, porque la tenemos lesionada", decía en la presentación de Esperanza Aguirre. Tras esto, era la política quien tomaba la palabra para contar a sus compañeros y a la audiencia lo que le ha pasado. "Soy muy tonta y me he escurrido por un sitio de la escalera de mi casa donde ya me había pasado más levemente otra vez", relataba en Cuatro.

Esperanza Aguirre y su reaparición en silla de ruedas

Esperanza Aguirre tuvo un accidente doméstico por culpa de unas zapatillas que se había comprado. Y así lo explicó: "Ha sido por unas zapatillas que me compré porque me gustaban aunque era un número mayor que la mía y se me sale…". Ante esto, Castelo no pudo evitar bromear sobre el asunto y señalarle que "eso pasa por tener casas de más de 5.000 metros cuadrados. Yo en mi casa no me puedo caer".

Esperanza Aguirre sufre un accidente doméstico por culpa de unas zapatillas demasiado grandes #TodoEsMentira21F https://t.co/Kd1LpCq2kl — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 21, 2023

Sin embargo, Risto se interesó por los daños sufridos, a lo que la colaboradora respondió con "su parte médico": "Me he roto un ligamento anterior, creo que se llama. Y un poco el menisco". Por suerte, y así lo señaló Esperanza Aguirre ha tenido suerte y no tendrá que operarse: "Voy a fortalecer el bíceps, el tríceps y voy a jugar al golf mejor", concluía la política en Todo es mentira.