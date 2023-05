Juan Antonio Alcalá no seguirá en La COPE seis meses después de su manipulación

Juan Antonio Alcalá abandona la Cadena COPE, la que ha sido su casa tras casi 13 años de relación profesional, seis meses después de la polémica por el audio manipulado de Luis Enrique.

Hace seis meses la Cadena COPE se veía obligada a disculparse con el entonces seleccionador español Luis Enrique, por la manipulación de un audio del canal de Twitch del entrenador español durante el Mundial de Qatar. Ahora, casi medio año después de aquel escándalo, se ha sabido que el periodista que manipuló dicho audio no continuará en la emisora.

Se trata del periodista deportivo Juan Antonio Alcalá, que llevaba casi 13 años unido a la emisora, y con al que han decidido no renovar su contrato. Aunque según apunta el actual jefe de la sección de deportes de la emisora episcopal, Juan Carlos González "Xuancar", fue el propio periodista el que decidió no continuar en la radio en diciembre de 2022.

Falso. Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022. Y en Cope se respetó su decisión. No hay más.

Y no me extrañaría nada que ante tantos ‘inventos’ tome medidas legales en defensa de honor. https://t.co/Y4AOwzc533 — Juan Carlos Xuancar (@JCXuancar) May 14, 2023

Aquella sonada manipulación provocó, en su momento, que Alcalá se quedará sin micrófono en la radio, y que el presentador de 'El Partidazo', Juanma Castaño, tuviera que salir a dar la cara y explicar lo que había sucedido con el audio: "La edición de un audio de Luis Enrique anoche en 'El Partidazo' ponía en su boca una frase, en tono de broma, de una espectadores en el chat de su canal de Twitch. El más enfadado soy yo, lo aseguro, y pido disculpas en el nombre del programa. Perdón".

El exconcursante y ganador de "Masterchef Celebrity 6" no tuvo reparos en reconocer que el audio había sido manipulado: "Tenemos que pedir disculpas. Anoche emitimos un audio editado, no nos tiene que pesar decir que fue un audio manipulado porque cambiaba totalmente el sentido de la frase y del mensaje que quería trasladar ese audio de Luis Enrique".

El audio manipulado, uno de los muchos escándalos de Alcalá

Pero el audio manipulado de Luis Enrique no es el primer escándalo al que se ha enfrentado Juan Antonio Alcalá, en el año 2011, un año después de llegar a la Cadena COPE, el periodista aseguraba que el Real Madrid sopesaba denunciar al Fútbol Club Barcelona por dopaje, una información que la Cadena COPE tuvo que desmentir: "La citada información ha resultado ser no veraz y proveniente de una fuente no contrastada, por lo que se reconoce que ha existido una intromisión ilegítima al derecho de honor del citado club". Además, la emisora tuvo que pagar 200.000 euros en daños y perjuicios al Fútbol Club Barcelona.

También en 2012 la emisora episcopal fue condenada a pagar 98.868 euros en concepto de daños morales al asegurar Alcalá que el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona y el Sporting de Gijón habían amañado su partido de fútbol de LaLiga. Una información que el club catalán llevó a los tribunales y por la que fue indemnizado.