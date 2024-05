Patricia Pardo protagoniza un tenso momento en Telecinco con un invitado

La presentadora de 'Vamos a ver', matinal de Mediaset, enmudeció con lo sucedido entre ella y un entrevistado, dejando una situación marcada por la alta tensión: "Es indignante'.

Patricia Pardo ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en lengua y que dice las cosas según las siente. Este lunes, 20 de mayo, sin ir más lejos, ha hecho gala de ello. La presentadora de Vamos a ver, el matinal que presenta junto a Joaquín Prat, ha mantenido un tenso encontronazo con Daniel, un invitado que ha participado en el magacín de Telecinco para hablar de su destierro en un pueblo de Murcia tras haber matado a una perra de una patada y del juicio al que se enfrenta por haber amenazado presuntamente a una vecina con un machete. Una entrevista que anunciaba Prat, pero que ha acabado con Pardo de protagonista.

"Hay todo un pueblo de la Región de Murcia en contra de un único vecino. De Daniel, un vecino de Campos del Río. Se le conoce como el ‘mataperros’ porque este hombre en su momento mató a una perrita de la localidad de una putada. Hoy se le va a juzgar porque, días después, hubo una concentración por parte de todos los vecinos en la puerta de su casa y él, en teoría, sacó un machete a una mujer que, días después, el denunció por amenazarla", ha relatado la presentadora de Mediaset, para acto seguido contactar con este hombre y su abogado.

La tensión en Telecinco entre Patricia y un invitado

El reportero de Vamos a ver ha conectado con el plató desde Mula, ya que Daniel tuvo que irse de su pueblo, porque lo tacharon de agresivo, argumentando que lo que había con la perra lo podría haber hecho con una persona. "Reaccioné así, cometí el error, pero es que igual que me pasó a mi le podría haber pasado a otra persona. Cuanto tú te levantas por la mañana lo que quieres hacer es tomarte un café, no limpiar el orín del perro de otro dentro de tu casa", ha justificado el hombre. Unas palabras que ya provocaron la reacción de la presentadora: "Me parece indignante lo que acaba de decir usted. Está comparando una persona que por equivocación, por error, se lleva por delante la vida de un perro a lo que hizo usted, ¿de verdad lo está diciendo en serio?", que recibió por respuesta un "sí".

El enfado de Patricia Pardo con Daniel, conocido como 'mataperrros': "Pensaba que estaba usted arrepentido" https://t.co/Te30SSQjJe — Vamos a ver (@vamosavert5) May 20, 2024

"¿Ah si? Yo pensaba que estaba usted arrepentido y lo que tendría que hacer en primer lugar es pedir disculpas, que acabó voluntariamente con la vida de una perrita", ha reprochado Patricia, que se encontraba nuevamente con una contestación de Daniel, asegurando que él ya ha pedido disculpas y que "me duele la boca de hacerlo, a lo mejor debería pedirlas quien no respetó mi vivienda, mi propiedad". Asimismo, este hombre ha asegurado que igual su reacción fue "desproporcionada, no lo voy a discutir, pero también hay que verse en la situación y saber lo que está viviendo una persona para saber por qué reacciona de una manera. Es muy fácil hablar sin tener ni idea". "En mi casa olía a meados todos los días dentro de mi casa, no fuera", ha añadido este vecino de Murcia.

Pero la presentadora de Telecinco no veía justificación alguna en su reacción, que volvía a encontrarse con una respuesta de Daniel: "Aguántelo usted y a ver cómo reacciona usted», le ha soltado, llevándose una contestación cortante de Pardo: "Yo tengo muy claro cómo reaccionaría yo y te aseguro que pegando una patada a una perrita no". Esto hizo que Prat tuviese que intervenir, preguntándoles a este hombre si ya no vivía en el pueblo. "No, ni quiero", ha contestado el susodicho. "Ni los vecinos tampoco", ha apostillado Patricia Pardo, elevando la tensión de la entrevista.

La tensión inunda el plató de Mediaset

"Hay vecinos que no han querido declarar por miedo a las represalias de otros, pero bueno", ha lamentado el entrevistado, llevándose ahora una recriminación por parte del presentador de Vamos a ver: "A lo mejor le tenía que haber pedido explicaciones al dueño o dueña del animal y no al animalito, que orina donde le entran gana". "Mi reacción debería haber sido otra, hablar con la dueña, eso no te lo voy a discutir, pero pasó lo que pasó en el momento y yo no pensé", se ha vuelto a excusar. Una entrevista que acababa con la periodista gallega todavía dándole vueltas al asunto: "¿Es que sigue justificando que ha matado a un perro o lo estoy soñando yo?". "Se lo has afeado muy claramente", ha apuntado Alfonso Egea. "Hombre, por favor, es que es muy doloroso y los sigue justificando porque lo ve normal", ha zanjado la presentadora.