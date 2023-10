Las redes atacan a Xavier Deltell por lo hecho con Blanca Romero en "Masterchef"

El humorista fue muy criticado por los espectadores del programa en las redes sociales tras la actitud que tuvo con una de las concursantes de la edición 'Celebrity' del concurso de TVE.

"Masterchef Celebrity 8" celebraba este jueves 12 de octubre su sexta gala, que ha contado con la visita de tres humoristas, Xavier Deltell, Leo Harlem y Juan Dávila, aunque uno de ellos ha sido el protagonista de un desafortunado momento que ha provocado un aluvión de críticas en su contra en las redes sociales.

En su visita al concurso, los tres humoristas se encargaban de dictarles la receta del plato que tenían a los concursantes, para posteriormente realizar la visita a cada concursante durante el cocinado. Ha sido en ese momento cuando Xavier Deltell ha protagonizado un desafortunado comentario con la actriz y concursante Blanca Romero.

Blanca Romero a punto de darle un 'sartenazo' a Xavier Deltell

Blanca Romero no tuvo una buena prueba, comenzando por el ingrediente que tuvo que cocinar, lengua de ternera, y terminando con el comentario que el humorista le soltó. Porque aprovechando la visita con Pepe Rodríguez a la actriz, ambos le preguntaron por su experiencia con los besos en las ficciones, unos besos que ella aseguraba eran "sin lengua".

"Si es mi abuelo, porque no tenía sartenes sino le habría dado un sartenazo" #MCCelebrity pic.twitter.com/uU2jlIrXM1 — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2023

Fue entonces cuando Xavier Deltell aprovechaba para pedirle a Blanca Romero que emularan uno de esos besos, un comentario que no gustó nada a la actriz, que le advertía que "como me metas la lengua te meto en el baño y te reviento". Y aunque en principio ella mantenía el tono de broma, luego aseguro que se había sentido incómoda: "Podría ser mi abuelo, porque no tenía sartenes, sino le habría dado un sartenazo".

Las redes sociales no dejan pasar el comentario de Deltell

Como suele suceder, los espectadores de "Masterchef Celebrity" no dejaron pasar esa broma de Xavier Deltell, llenando las redes sociales de comentarios contra el humorista por el "machismo" que había mostrado con la actriz de "Física o Química".

#MCCelebrity

Que mal gusto lo de Xavier Deltell a @BlancaromeroE

Bravo por ella que gran dama y cuanta clase pic.twitter.com/zeaQYO47t8 — Alberto López (@LopezEscuer) October 12, 2023

¿Nadie en edición pensó que este momento de Deltell era mejor no ponerlo? Porque menudo asco. #MCCelebrity — Javier Ferra (@JavierFerra_) October 12, 2023

Blanca Romero está siendo el gran descubrimiento de #MCCelebrity. La ex modelo se ha ganado al público por momentos como el de anoche. Xavier Deltell intentó hacerse al gracioso, se pasó de rosca y Blanca le puso donde le tenía que poner https://t.co/of3CHe1Kav — Esther Mucientes (@emucientes) October 13, 2023

@rtve Es increíble la incapacidad del señor Deltell para respetar a las mujeres y al público. Ni el polémico caso del señor Rubiales ha frenado su sucio humor y eso que la noticia ha dado titulares en mundo y ha sido condenada por la opinión pública. Su humor es un acoso brutal. pic.twitter.com/jjn7rpqEKi — MARIO LOPEZ-SIERRA (@MARIOLOPEZSIER1) October 13, 2023