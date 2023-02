'La Promesa' pierde contra Telecinco y Antena 3 pese al dineral que cuesta a TVE

La serie diaria más cara de la historia, 110.000 euros por episodio, sigue incapaz de sacar a La 1 de la tercera plaza frente a sus competidoras y TVE sigue quemando dinero sin resultados.

En TVE dicen que están contentos con el rendimiento de ‘La Promesa’, su nueva serie diaria estrenada hace un mes. No les queda más remedio, dada la gran inversión de dinero público que han destinado a esta ficción. ‘La Promesa’ es la serie diaria española más cara de la historia, con un coste por episodio de más de 110.000 euros (según cifras reveladas por ABC).



Eso es el doble de lo que TVE estaba gastando en su antecesora, ‘Servir y Proteger’ (de la productora Plano a Plano), serie que se mantuvo en emisión con buenos datos de audiencia desde 2017 y que canceló este año para apostar por ‘La Promesa’, de Bambú Producciones.



‘Servir y proteger’ llegó a tener en sus primeras temporadas cuotas que superaron los 10 puntos, con máximos por encima de los 11 puntos y 1,3 millones de espectadores. Cifras inalcanzables para ‘La Promesa’ pese a que su coste es de prácticamente el doble.

'La Promesa' sigue sin convencer

Aunque en TVE se afanan en vender como éxito esta ficción, de la que ya han encargado otra tanta de más de 100 episodios, lo cierto es que cumplido un mes de su estreno, ‘La Promesa’ es tercera opción de su franja (9,2%) siendo superada cada tarde por ‘Amar es para siempre’ (11,0%) en Antena 3 y por ‘Sálvame’ en Telecinco (13,4%).



El dispendio que TVE ha hecho con esta serie no solo se traslada en lo que cuesta cada episodio, sino también en el gran esfuerzo económico que ha llevado a cabo para promocionarla, encargando una gran lona en Madrid… algo que nunca antes se había hecho para una serie diaria (por su alto coste).



Sin embargo, de poco le ha valido a la cadena pública. Sí que pueden decir que con ‘La Promesa’ han mejorado un par de puntos la audiencia en esa franja -algo esperable de un producto nuevo, caro y muy promocionado-, pero la serie sigue lejos aún de sus dos rivales.



En el caso de ‘Amar es para siempre’, sorprende la fortaleza de la serie de Antena 3. En 2023, con más de 2.500 episodios a sus espaldas, es la serie española más vista de la televisión con una media de 1,1 millones de espectadores (11,1%). Supera incluso a la serie de prime time de Telecinco ‘Escándalo’ (930.000) y a ‘La Promesa’ (905.000).



Cabe destacar también que en el caso de ‘La Promesa’, a diferencia de lo que ocurre con ‘Sálvame’ o ‘Amar es para siempre’, la serie de La 1 no cuenta con cortes publicitarios, por lo que compite con más ventaja con respecto a sus rivales.

TVE sigue perdiendo espectadores

La alegría de TVE con el rendimiento de esta nueva serie quizá tenga más que ver con el mal momento que atraviesa la Corporación en audiencias, que ni con el Mundial de Fútbol logró evitar su funesto año 2022.



Tampoco ha empezado mejor 2023, con pinchazo incluido para el Benidorm Fest, perdiendo más de la mitad de la audiencia del año pasado. O estrellándose con los nuevos programas estrenados: ‘Días de Tele’, con Julia Otero, está en mínimos; el concurso ‘Todos contra uno’ no llega al 6% y ‘Vamos a llevarnos bien’, el programa de Ana Morgade, ha sido suspendido con tan solo una emisión donde no llegó al 5%.

No ha corrido mejor suerte la nueva aventura de Franganillo, ’10.000 días’, que se estrenó este lunes con un paupérrimo 5,7%.



Descalabro de audiencias de una TVE que, sin embargo, no para de quemar dinero. Según cuentas oficiales, RTVE costó en 2.021 casi 1.160 millones de euros, la cifra más alta desde los tiempos de Zapatero. Para este 2023, el Gobierno ha aumentado el presupuesto del Ente público en un 10,5%. Por dinero no va a ser…