Sandra Barneda reacciona, indignada, ante una opinión de sus colaboradores

La presentadora de "Así es la vida" no da crédito ante las informaciones ofrecidas en el programa sobre las apariciones en prensa de la celebrity y marquesa Tamara Falcó.

Las recientes declaraciones de Tamara Falcó en el programa El Hormiguero, ha despertado numerosas reacciones en el gremio que han puesto en entredicho la salud de la labor periodística. La joven expresaba su malestar contra la prensa del corazón por el "acoso" que asegura sufrir a cada paso que da y las reacciones no se han hecho esperar.

La marquesa de Griñón recibía al instante la crítica de una de sus incondicionales, Cristina Pardo, que cortaba en seco su argumento en defensa de la profesión, provocando la confrontación entre ambas en directo: "En mi opinión, conviene tener en cuenta por qué están allí. Si un periodista espera cinco horas en la calle... Sinceramente, no sé lo que cobrarán, pero poco, con total seguridad, haciendo guardia...", argumentaba la presentadora de Más vale tarde, sin que Falcó le permitiera terminar: "¡Pues que se dediquen a otra cosita!", añadía resuelta.

Por alusiones

Pero el tema no quedaba ahí y ha servido para encender el debate sobre la mesa de Sandra Barneda en Así es la vida, donde la catalana ha reaccionado en defensa de Falcó: "Sigo diciendo que ella tiene sus tiempos. Si Tamara Falcó, como personaje, no fuera rentable para la prensa, no estaríais en cualquier presentación que hace o lo que sea".

#Gente | Tamara Falcó, sobre los rumores de crisis con Íñigo Onieva en 'El hormiguero': “Hay noticias de mentira”https://t.co/pELLZJn02x — Diario CÓRDOBA (@cordoba) February 9, 2024

Una opinión que era rechazada de forma unánime por sus compañeros de Telecinco y que provocaba a la periodista Gema Fernández, que destacaba las estrategias de la hija de Isabel Preysler para conseguir intervenciones millonarias: "Antes de casarse, Tamara, desde su inocencia y educación, estaba negociando a dos bandas con la celebración de su propia boda para conseguir el convite gratis. Pues eso es lo mismo que hace con su vida".



Argumento que era rebatido por Antonio Montero, quien aclaraba que: "el que quiere estar, está; el que no, no está", a lo que Barneda le espetaba: "¡No siempre! No siempre, Antonio. No es verdad. Se han publicado muchas portadas de famosos que no quieren estar y están".



Pero no era el único al que se enfrentaba la periodista, pues otro de los habituales, José Antonio Avilés, apuntaba: "Ella quiere que hablen de ella ciertos medios de comunicación y ciertos programas. La revista Hola y el programa que la tiene contratada, pero dentro del marco de lo que ella quiere que se hable".



Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Barneda, que ha demostrado una vez más su falta de conexión con el cordobés: “Eso te lo acabas de inventar. Yo no creo que Tamara diga que se hable en un programa sí, y en otro no”, afirmaba contundente, en un alarde de empatía, intentando hacer entender a los presentes que era lógico que hubiese ciertos comentarios que le pudieran sentar mal, independientemente del programa.