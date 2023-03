Pablo López se une, por sorpresa como jurado, al comienzo de "La Voz Kids 8"

Para sorpresa de todos, Pablo López ha protagonizado una de las promos de "La Voz Kids 8" en Antena 3. El cantante, que es un habitual del formato, aparecerá en el programa por una ausencia.

Antena 3 continúa promocionando la octava temporada de "La Voz Kids" en todas sus plataformas. Y aunque los cuatro jueces estaban más que confirmados, en la última promo que la cadena ha emitido hemos podido ver una novedad que ha llamado la atención de todos. Porque el cantante Pablo López ha aparecido en el último spot del concurso para anunciar que "yo también me apunto".

Esta incorporación ha sido muy llamativa porque desde que se anunciara la vuelta de "La Voz Kids", Antena 3 se apresuró a confirmar que los 4 jueces serían Aitana, Rosario Flores, Sebastián Yatra y David Bisbal. Además también conocimos quienes serían los consejeros de los 'coach' de "La Voz Kids 8", lo que nos deja una duda, ¿a quién sustituye Pablo López y por qué?.

La ausencia de David Bisbal deja sitio a Pablo López

Según apuntan desde VerTele, la incorporación de última hora de Pablo López al jurado de "La Voz Kids 8" se debe a la ausencia por enfermedad de uno de sus jueces durante las primeras grabaciones. Y es que justo antes de comenzar a grabar esta octava temporada, surgió un imprevisto, David Bisbal se puso enfermo.

Aunque no se trataba de una enfermedad muy grave, el extriunfito no pudo estar en los primeros días de grabación, lo que obligaba a Boomerang TV a buscar un sustituto, ya que cambiar los días de grabación no era una opción debido a la apretada agenda de todos los jueces.

Para solucionar el problema, la productora recurrió a Pablo López, un conocido del concurso tanto en Antena 3 como en Telecinco, donde comenzó a emitirse. De esta manera, en las dos primeras galas de "La Voz Kids 8", quien se siente en la silla de David Bisbal será el cantante de Fuengirola, que ya estuvo presente en las temporadas 5, 6, 7 y 9 de "La Voz"; en "La Voz Senior 1" y en "La Voz Kids 7".