Un concursante de Masterchef 11 se encara con un juez y lo llama "mentiroso"

El concurso de cocina de TVE vivió una de las entregas más duras de la edición con una expulsión que nadie quería, además de presenciar el enfrentamiento entre Jordi Cruz y un concursante.

Masterchef 11 está siendo una entrega un tanto particular por el desdoble de emisión. A esto hay que añadir que el paso de los aspirantes por el talent de cocina de TVE está siendo cada vez más complejo, pues van quedando menos y está aumentando, además de el cariño, la tensión y la competitividad entre ellos. Sin ir más lejos, la expulsión de Camino de camino supuso un palo muy grande para una de las aspirantes y provocó las lágrimas de todos, ya que era una de las favoritas para llegar a la final. Pero esa presión no solo afecta a la relación entre concursantes, sino que también llega a los jueces. De hecho, en esta última gala, Jorge Juan y Jordi Cruz, protagonizaron uno de los momentos más duros del formato.

Todo tuvo lugar durante la prueba de eliminación. El juez y chef preguntaba al aspirante, ya salvado y en el balcón, cuál era su proyecto cuando saliera del programa de TVE: "Mi proyecto es montarme un bar de tapas", respondía y el catalán ironizó con si daría más importancia a las tapas o a las "copas". Ese comentario molestó bastante al concursante, quien no dudó ni un segundo en contestarle: "Estás desde ayer... estás mintiendo con lo de las botellas de vino del avión. No me visteis y es mentira. Y lo sabes. Estoy quemado, irritado y aburrido de tanta tontería. Me está cargando todo lo de la bebida un poco", lamentaba Jorge Juan y Jordi cambió de actitud.

Un concursante llama mentiroso a Jordi Cruz

Las palabras pronunciadas por el aspirante del talent de TVE provocó que el juez cambiase su actitud, pasando de la risa a la seriedad: "Hasta ahora creía que teníamos sentido del humor los dos. Te hice una broma y no la pillaste. Es la primera vez en 11 años que un aspirante me llama mentiroso a la cara. De entrada tú y yo, las bromas las hemos acabado. No te voy a hacer ni una más", sentenciaba dejando al concursante totalmente derrumbado.

Jordi Cruz: “Es la primera vez en 11 años que me llama mentiroso a la cara”. #MasterChef



⭕https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/8XvbNrCETV — La 1 (@La1_tve) May 22, 2023

Y la guinda del pastel vendría más tarde, con la expulsión de una querida concursante. Claudia, Ana, Camino, Eneko, Jorge Juan, Jotha y Pilu se ganaron los delantales negros y, en su vuelta al plató, tuvieron que enfrentarse a una prueba de fritura. Los ingredientes para el cocinado se encontraban bajo una caja misteriosa, con los que tenían que realizar tres frituras diferentes. Transcurrido el tiempo, los jueces probaron los platos y sentenciaron: Pilu y Eneko demostraron dominar la técnica y se salvaron. Claudia, Jorge Juan y Jotha también convencieron y subieron al balcón. Tras deliberar, los jueces sentenciaron ante dos de las aspirantes más desmoronadas de la edición: "El aspirante que no continúa en las cocinas es Camino".

Hoy despedimos a @caminomchef11 de las cocinas de #MasterChef. Gracias por formar parte de esta gran familia y regalarnos momentos inolvidables. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/I87Nok4fGr — MasterChef (@MasterChef_es) May 22, 2023

Ana y Camino no pudieron evitar abrazarse y transmitir el pesar por tener que separarse: "Me ha podido la situación. No tenía la cabeza en el cocinado", lamentaba la expulsada, lamentó la expulsada, quien aseguró que tuvo "un problema de concepto y de ejecución".