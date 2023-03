Jorge Drexler abre los ojos a Risto sobre el aspecto más importante de su vida

El cantautor uruguayo se enfrentaba este martes a las preguntas del presentador de Cuatro, cuando en un momento de la conversación se cambiaron los papeles: "no estoy bien".

Viajando con Chester volvía a la pequeña pantalla con una nueva emisión. El programa de entrevistas que presenta Risto Mejide en Cuatro recibía este martes a dos nuevos invitados, que se sentaban en el sillón justo al publicista para "abrirse en canal" y contar aspectos ocultos, importantes o interesantes de su vida. Sin embargo, lo que no sabía el presentador de Mediaset es que él acabaría "ocupando" el lugar de su entrevistado, Jorge Drexler.

"Hay conversaciones que te cambian la vida y es lo que me pasó con esta", comentaba el propio Risto Mejide cuando finalizó la entrega de Viajando con Chester con el cantautor uruguayo, para luego señalar que, tras esa conversación, "me puse en manos de profesionales". Y es que, pese a que Jorge Drexler aseguró al publicista ser un "terapeuta de mierda", el rato que compartieron ante las cámaras contribuyó a que el miembro del jurado de Got Talent pidiese una ayuda a la que se había resistido con anterioridad.

Risto confiesa que necesita ayuda

Jorge Drexler se sentaba este martes en el chester de Risto Mejide para reflexionar sobre su trayectoria profesional con 13 Premios Grammy Latinos, un Oscar de Hollywood y un Premio Goya, entre muchos otros galardones. Pero no era de lo único que hablaría, porque también estaba en el foco su recorrido personal con momentos duros como la separación de su primera mujer. Fue, al hablar de esa difícil situación, cuando el presentador de Cuatro no pudo ocultar su empatía hacia ella: “Estoy pasando por un momento parecido. Me acabo de separar con una hija y me siento identificado con construir algo bonito, como es seducir o ser seducido, en un momento en el que cuando miras dentro está destrozado. Tienes mucho que reconstruir, en un momento en el que puede hacerte ilusión una nueva persona".

Ante tal ataque de sinceridad, Jorge Drexler no dudó en advertir al presentador de Mediaset que si buscaba un terapeuta en él, lo que hacía era agarrarse "a cualquier cosa". Lo que no sabía el cantautor era que daba en el clavo con cada observación que hacía a Risto. "¿Estás mal?", preguntó el uruguayo, obteniendo una respuesta afirmativa por parte del publicista: "Bien no estoy. Todavía no he pedido ayuda. Defiendo que la gente acuda a pedir ayuda pero tengo un problema... que me creo más listo que el tipo que me está dando las herramientas. Es un problema de ego, básicamente".

Jorge Drexler le aconseja que pida ayuda

Risto Mejide abrió su corazón a Jorge Drexler al contarle en la situación en la que se encontraba. En esa petición oculta de ayuda, el cantautor respondió al presentador de Cuatro señalándole que "el error está en pensar que esto depende de la inteligencia". Como si realmente estuviese sentado ante un terapeuta, el publicista siguió escuchando al uruguayo, afirmando con la cabeza: "Lo realmente difícil para mí es que con hijos no te separas, tienes que seguir toda tu vida conciliando". Y Drexler, en un buen acto de fe le aconsejó que pidiese ayuda: "No seas tan omnipotente, a ti que te gusta hablar, te va a encantar. Es una oportunidad de crecimiento personal, aprender de la oscuridad es interesante, sácale jugo". "Si, tengo que hacerlo", aceptó Mejide. Al despedirse, el presentador le pidió tener esas charlas de forma más "frecuente", bromeando, incluso, con pasarle "la minuta por la terapia".