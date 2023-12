Batacazo para TV3 con la colonia para hombres de Vox con extracto de carajillo

Parece que a la audiencia de 'Polònia' no le gustó la propuesta de regalo para estas navidades que hicieron desde el programa satírico de la televisión autonómica catalana.

Polònia, el programa satírico de TV3 en el prime time de los jueves, tuvo este 21 de diciembre, un traspié en sus datos de audiencia. El espacio de humor de la televisión catalana venía de obtener un 18,4% y este jueves 21 de diciembre hicieron un 13,8% y una media de 287.000 espectadores. Una caída estrepitosa a las puertas de las fiestas navideñas. Y es que, al parecer, a la audiencia del programa no le gustó la propuesta de regalo que hicieron del formato ni su nuevo personaje.

Por un lado, Polònia presentaba a su nuevo personaje: Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, interpretado por Cesc Casanovas. El protagonismo que ha adquirido como principal figura crítica contra los acuerdos alcanzados por su propio partido con el independentismo catalán, le han valido para aparecer representado por primera vez el programa de TV3. Así, haciendo un juego de palabras, convertían a Page en un paje gruñón del "socialista mago", que no es otro que Pedro Sánchez, interpretado por Pep Plaza.

El anuncio de colonia de Vox para 'Polònia'

Pero la otra pata de la mesa sería el 'anuncio' protagonizado por los de Vox para estas navidades. En el sketch en cuestión aparecen Santiago Abascal, interpretado por Noé Blancafort, acompañado por Jorge Buxadé y Javier Ortega Smith. Los tres aparecen sentado frente al televisor, viendo anuncios de perfumes. Pero al presidente de la formación verde no le gustan cómo representan a los hombres en este tipo de publicidades. "¿Pero qué se han creído que somos? ¿Homosexuales?", pregunta Abascal, dolido, asegurando que "quieren convertir al recio español en un hombre blandengue. Hay que hacer algo". Es en ese momento cuando Buxadé propone que hagan su propio anuncio de colonia, pero hasta que no lo dice Ortega Smith, el de Vox no hace caso. "Eso es, eres un genio", le felicita.

Fachanel nº5, la primera fragància a base d’extracte de carajillo☕️



Un imprescindible per a aquest Nadal🎄#Polònia3Cat pic.twitter.com/w8PAlaZF0E — Polònia (@polonia3Cat) December 21, 2023

"Vamos a crear nuestra propia colonia de verdad, para hombres muy hombres. Para el macho español", comenta Abascal. Entonces, comienza el anuncio y se ven a Ortega Smith y Buxadé saltando entre banderas, hasta que el presidente de Vox les regaña y empiezan a golpearse. "¿A qué huele el macho español?", se oye una voz en off, enumerando algunas 'esencias' propias de lo que para Abascal es 'oler a macho español. "Llega Fachanel nº 5, la primera fragancia a base de extracto de carajillo. Te perfuma por fuera y por dentro. El primer perfume español, español", dice parte del anuncio creado por Polònia para este sketch.