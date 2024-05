Ana Rosa Quintana lanza un dardo a Sonsoles Ónega tras la ironía de su sobrino

La presentadora de "TardeAR" se enfrentó a los comentarios de su sobrino Kike Quintana sobre sus audiencias y se acordó de Sonsoles y la estrategia de Antena 3.

Ana Rosa Quintana tuvo que volver a enfrentarse este jueves a las ironías de su sobrino Kike Quintana, quien regresaba a "TardeAR" para 'atacar' a su tía con los malos momentos que sufre a veces su programa. En esta ocasión, Kike Quintana quiso bromear con los números que estaba cosechando "TardeAR", algo sobre lo que Ana Rosa no suele hablar.

"He pensado un formato para 'TardeAR', que esta semana las audiencias nos han ido...", comenzó explicando Kike Quintana ante la sorpresa de su tía, que le frenaba los pies para apuntillar que "¡Han ido muy bien!". No estaba muy de acuerdo su sobrino, que no le quería dar la razón a Ana Rosa pero dejó pasar el tema: "Bueno... mejorable. No entremos en ese debate, que te gano a la petanca, pero a esto, chica, no quiero discutir".

La idea de Kike Quintana surgió tras la entrevista que "TardeAR" le había hecho a Pablo de Rojas Sánchez-Franco, el obispo excomulgado que lidera la rebelión de las monjas clarisas. Kike propuso un formato llamado 'Gran Hermana', una mezcla de las entrevistas a las monjas clarisas con la imagen típica del conocido reality de Telecinco, una idea que Kike quería presentar a Telecinco para ver "si nos lo compran".

El dardo de Ana Rosa a Antena 3 por la publicidad

Pero ese formato de 'Gran Hermana' dependía de una cosa muy importante, porque su éxito iba a depender de "animar las vueltas de publi para que la gente se quede", un momento que Ana Rosa Quintana no quiso desaprovechar para lanzar un dardo envenenado a su gran rival. Porque a Ana Rosa Quintana no se le olvida la estrategia que sigue Antena 3 con "Y ahora Sonsoles", y le puntualizó a su sobrino que su idea solo servía con "los que tenemos publi".

Esta no es la primera vez que Ana Rosa Quintana se acuerda del programa de Sonsoles Ónega y le lanza un dardo. En otras ocasiones ha recalcado que "TardeAR" es el único programa que emite publicidad, mientras que "Y ahora Sonsoles" es un programa que "va sin publicidad. Llevamos una media de 30 minutos de publicidad frente a dos cadenas que van sin publicidad". Algo que pare ella marca mucho la diferencia en cuanto a las audiencias.