Ya hay fecha para el adiós de Piqueras antes de ser relevado por Franganillo

El periodista manchego ha sido entrevistado este fin de semana en el diario "El País" y ha sido ahí donde ha confirmado el que será el día de su adiós definitivo a la pequeña pantalla.

El año 2023 se está acabando y con él las horas de Pedro Piqueras como presentador de informativos. El periodista albaceteño, de 68 años de edad, será sustituido al frente de los informativos de Telecinco por Carlos Franganillo, después de que este, uno de los presentadores estrella de Televisión Española decidiera aceptar la propuesta de Mediaset para hacerse cargo de su sección de informativos.

"Pondrá fin a su brillante carrera profesional tras pasar los últimos 17 años en Mediaset España, donde deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble". Así anunció Mediaset en su día la salida de Piqueras de su equipo de profesionales de la información. Ahora ya se sabe cuándo será ese último día, ese adiós definitivo del manchego a las cámaras.

"Me quedan, de lunes a jueves, de hoy hasta el 21 de diciembre", ha declarado Piqueras en una entrevista con el diario El País publicada este fin de semana.

La salida de Piqueras de Mediaset

“Le llevo dando muchas vueltas y era difícil escoger el momento. Lo pensé al final de la pandemia, pero enseguida estalló la guerra de Ucrania y no me parecía el momento de irme. He escogido el momento, se lo dije a Salem y la nueva administración se ha portado de maravilla en ese sentido. Firmé mi salida en primavera, pero venían acontecimientos como las Elecciones Generales anticipadas. Me tenía que quedar, lógicamente, hasta que pasara la investidura. Ya me siento liberado en cuanto al compromiso de no irme con las cosas inacabadas”, contó hace poco Piqueras en Viajando con Chester, el programa de entrevistas de Risto Mejide, también en Mediaset.

"No editorializo. No soy un evangelizador, sino un canal, un narrador de lo que ocurre. Nunca me pongo al lado de nadie. Claro que tengo mis ideas, soy progresista, pero solo opino cuando se cruzan fronteras antidemocráticas. Nadie sabe de qué voy" https://t.co/Kj10Uno5Gd — EL PAÍS (@el_pais) December 10, 2023

En la interesantísima entrevista con Luz Sánchez-Mellado en El País, Piqueras recuerda algunos momentos surrealistas que tuvo que vivir al frente de Informativos Telecinco cuando su rostro aparecía, sin solución de continuidad, justo después de que se despidiera Sálvame.

"A mí me ha dado paso directamente la sobrina de Isabel Pantoja desnuda en la nieve, o Raquel Mosquera, a la que conozco y aprecio, mandándome “un besazo” en pleno covid, con cientos de muertos todos los días. Aquello no debió suceder nunca. Me enfadé mucho con la situación, pero luego llamé a Raquel para disculparme porque la historia no iba con ella, una cosa no quita la otra", contó Piqueras, que también desveló que "aconsejó" a Francisco Moreno, nuevo director de Informativos de Mediaset, a la hora de encontrar a su sustituto. "Franganillo me parecía el mejor".