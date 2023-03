Las redes claman contra el silencio de El País respecto al caso Tito Berni

El diario de Prisa recibe numerosas críticas por tapar las vergüenzas del caso Mediador en un momento en el que está de plena actualidad y los internautas lo critican con dureza.

Todo el mundo habla del caso Mediador, la trama de corrupción cutre protagonizada por el exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que ya nadie conoce así, sino con el ya popular apelativo de Tito Berni. Bueno, mejor dicho, casi todo el mundo, ya que el diario El País no coloca ni una sola palabra del caso en su portada.

Quizá porque eso indique mucho más de lo que revela, están siendo numerosos los comentarios que afean esa actitud del diario del Grupo Prisa, claramente posicionado en las tesis gubernamentales y en aquella máxima periodística, que decía eso de que lo que no se publica es que no existe. Sin embargo, afortunadamente, hoy en día existen numerosas maneras de conocer la realidad y por mucho que El País no cuente nada del caso Tito Berni, el asunto está haciendo mucho daño a la credibilidad del Gobierno, a menos de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas y en un año que concluirá con comicios generales.

Otro día más, @el_pais “olvida” el caso Mediador en portada pero ataca a la Iglesia por auditar abusos, a Meloni por luchar contra el tráfico de personas y la inflación sólo “aprieta” a las familias.

La maquinaria de Pedro Sánchez viento en popa y a toda vela. pic.twitter.com/OrjDHOcoFN — Patricia Sanz ن (@patriciasanz_89) March 1, 2023

"Prensa objetiva. EL PAÍS sacó 169 portadas sobre los trajes de Camps, Presidente (PP) de la Comunidad Valenciana, y ahora no sabe quién es el Tito Berni. ¡No está en titulares! Y sale en todos los demás periódicos", se puede leer en este esclarecedor tweet.

Prensa objetiva.😂🤣😅😇



EL PAÍS sacó 169 portadas sobre los trajes de Camp, Presidente (PP) de la Comunidad Valenciana, y ahora no sabe quién es el Tito Berni. ¡No está en titulares!

Y sale en todos los demás periódicos



Portada de hoy: pic.twitter.com/wVitrmS3BT — Suricatos. (@OlgayCarlos2) March 1, 2023

Como resucitar la Kitchen no le funciona, para tapar al Tito Berni El País recurre a su clásico de sacristías. pic.twitter.com/mQ9foV4Iuh — Alejandro vara (@Alejandro_vara) March 1, 2023

El País en sus portadas de ayer y de hoy sin comentarios del caso Tito Berni. Es un escándalo y muestra de la perversidad y obscenidad del periodismo servil. pic.twitter.com/iBLSMLbuxo — ANTONIO EZQUERRA (@ANTONIOEZQUERRA) March 1, 2023