Se queja en First Dates de que los hombres españoles “son muy feministas”

La mujer de origen sudamericano le dice a su cita que ve un “choque con la cultura” porque “quiero hombres que sean un hombre en la relación y me consienta” en el programa de Cuatro

¿Son los hombres españoles demasiado feministas? Si le preguntaras a la ministra de Igualdad, Irene Montero, te diría que son machistas y que tienen aún mucho que aprender, pero sin embargo este fue el debate que se dio en First Dates, donde durante una cita la mujer se quejaba a su pretendiente de que los hombres españoles eran demasiado feministas.

La mujer de origen sudamericano señalaba en el programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro que “hay un problema con la cultura, hay un choque con la cultura española y la latina”. Pero este choque no es una cuestión de carácter gastronómico o religioso, sino amoroso, pues para la mujer “yo soy un poco, no digo machista, sino acostumbrada a hombres que sean muy detallistas”.

“Queremos un hombre que sea el hombre en la relación, yo no quiero ser el hombre en la relación, quiero ser la mujer. Quiero que el hombre me consienta a mí”, insiste la mujer sudamericana a su cita en First Dates.

Pero a Emilio, español de 37 años, el pretendiente de la mujer, parece que no le gustaron estas reflexiones y señalaba que “no es el tipo de chico que a mí me gusta, machista. Yo quiero que sea normal, una chica que no le importa hacer las tareas del chico y yo las de la chica”. "No quiero una machista en mi vida", subrayaba Emilio a su cita en First Dates.