El sorteo de la Lotería de Navidad 2022 llena internet de momentos "únicos"

Este jueves, como cada 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid ha acogido la celebración de este evento anual, cuyos mejores instantes quedan guardados en la "memoria" de las redes.

El sorteo de la Lotería de Navidad, retrasmitido por RTVE, además de repartir dinero e ilusión, deja momentos entrañables que, desde que existen las redes sociales, sobre todo Twitter, quedan guardados para siempre. La alegría de los ganadores del Gordo, así como de los distintos premios, no es lo único que se almacena en el inmenso mundo de Internet. Cada año, de todo lo vivido durante el sorteo, hay algunos momentos que son los más destacables, esos que se recordarán durante mucho tiempo. Tras la ganadora "sin diente" que ha entrevistado Canal Sur, pasando por el "susto" que ha dado Perla, presente en el Teatro Real y que se ha llevado "el primer premio", hay otros instantes memorables.

Pasadas las 9:00 horas de la mañana de este 22 de diciembre daba comienzo el sorteo con la entrada de los niños del Colegio de San Ildefonso al Teatro Real. Los premios, la verdad, es que se han hecho un poco de rogar. Sin embargo, la televisión asturiana parecía saber exactamente cuando iban a empezar a salir. "Llegados a este punto no sé si conocen ustedes al señor Murphy. La ley de Murphy establece que en esta pausa que vamos a hacer ahora para tomarnos un respiro saldrá algún premio. Vuelvan con nosotros que se lo contamos", comentaba Miguel González, de RTPA.

Del "te quiero" en el Gordo, al premio de Mayka Navarro

Pero igual, uno de los momentos más destacables de este sorteo de Navidad ha sido lo que un micrófono ha captado cuando se estaba dando el Gordo. Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo son los grandes protagonistas del día: ellos han sido los niños de San Ildefonso que han cantado este premio. Justo después de darlo uno le decía a otro "te quiero", para después añadir "¡en mi primer año!", expresaba mientras intentaba meter la bola en el alambre, ya que con los nervios de la emoción le temblaban las manos.





Perdón, pero el niño de San Ildefonso diciéndole al otro “TE QUIERO” tras cantar juntos el gordo es de los momentos más bonitos que vas a ver hoy #LoteriaNavidad #LoteriaRTVE #LoteríadeNavidad pic.twitter.com/jAuJ3Pi4J0 — WONDER ARAN RHAENYRA (@tzantzi) December 22, 2022

Y, como de premios va la cosa, quien también se ha visto agraciada con uno de ellos, aunque a algunos no les "ha sentado bien" ha sido a Mayka Navarro. La reportera de El programa de Ana Rosa ha compartido un décimo con Sergio Murillo, "ocultándoselo" a sus compañeros que tenían otro número. Los dos colaboradores han visto como su elección se veía premiada, mientras que el resto del equipo se quedaba sin nada: "Ella le mandó a Sergio un número, y a mí no me lo ha mandado. Ya luego me enfadaré con ella, porque ahora no está en condiciones de que me enfade con ella", contaban desde el plató de Telecinco.

Cantar los número de la lotería, a veces, no es nada sencillo. Además, los nervios siempre pueden jugar una mala pasada. Es por eso que el Teatro Real ha empezado a aplaudir en algún ocasión para dar ánimos a esos niños. Pero también han comenzado a dar palmas en un momento concreto, cuando uno de los de San Ildefonso ha podido leer un número "complejo" con cierta gracia y soltura.