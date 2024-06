Ramón García habla alto y claro sobre 'Supervivientes': "Hay días de sobra"

La petición del presentador del 'Grand Prix' ante un duelo directo con el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco ha sorprendido a la audiencia del concurso de La 1.

La llegada del verano siempre ha sido sinónimo de Grand Prix, y desde el año pasado vuelve a ser así. De hecho, todo está listo para el inminente regreso del programa 'del abuelo y del niño' que sigue presentando Ramón García en La 1. Y aunque cuenta con la tranquilidad y el respaldo que le otorgan los datos cosechados en la edición pasada de la nueva etapa, este año no lo tendrá tan fácil, pues tendrá algún que otro competidor.

Pese a que no hay todavía una fecha de estreno confirmada, y por tanto sin saber qué día de la semana se vera, el de TVE se ha pronunciado en una entrevista para Informalia sobre la posibilidad de que el concurso se enfrente a Supervivientes All Stars, presentado por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, que estará en la parrilla de la cadena de Mediaset hasta finales de julio.

Ramón García y su posible competición con Jorge Javier

Grand Prix regresó el pasado con verano, haciendo realidad el sueño de muchos. El programa de TVE, además, consiguió un éxito tremendo con un 26% de cuota de pantalla. Y ahora, vuelve un verano más con unas promociones que ya han comenzado a verse en las distintas redes sociales de la Corporación, así como en los distintos espacios informativos. Pero poco se sabe de su fecha de estreno, la cuál mantienen en secreto, puede que por la Eurocopa. Parece que RTVE está esperando a ver cómo avanza la selección española en el campeonato para concretar la salida del programa. Esto no ha impedido que Ramón García deje bien claro cuál es su día preferido: "Me gustaría repetir en la noche del lunes, pero estaremos pendientes del fútbol", día mítico para la emisión del concurso.

Llega el verano, y con él, el Gran Prix (@GrandPrix_tve) que vuelve a TVE después de su éxito del año pasado



Llega el verano, y con él, el Gran Prix (@GrandPrix_tve) que vuelve a TVE después de su éxito del año pasado

Pero no fue lo único que ha confesado al citado medio, ya que también reveló que les gustaría comenzar la emisión a las 22:00 horas, una franja que ocupa actualmente 4 estrellas, serie telonera lo lunes de Invictus, ¿te atreves?, el nuevo programa de Patricia Conde en La 1. Esto lleva a pensar que una de las ubicaciones más factibles para el programa será la noche de los jueves, coincidiendo así con Supervivientes All Stars. "¿Si competimos con Supervivientes? Pues vamos a estar a hostias", ha asegurado el presentador del Grand Prix, para automáticamente añadir que "hay días de sobra para que no coincidan grandes formatos. Que Mediaset se lleve lo suyo con Supervivientes y que TVE haga lo mismo con Grand Prix".

También se pronunció, como era de esperar, sobre ese gran éxito cosechado en su vuelta: "Ese 26% de share nos descolocó a todos. Yo lo que quiero es estar por encima de la cadena, y lo estaremos holgadamente creo, y que nos vuelvan a tener de referencia", zanjaba el presentador del Grand Prix, que espera una moderación de las audiencias en esta segunda etapa con respecto a los altos picos de 2023.