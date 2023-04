Las reflexiones que dejó Fernando Sánchez Dragó sobre el fascismo o la muerte

“Hoy en día hay más fascistas en los separatistas y la extrema izquierda”, consideraba el escritor, que decía que "tenía respeto y curiosidad a la muerte, pues todos tenemos experiencias"

El escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó ha fallecido el lunes de Pascua y es inevitable echar una mirada a reflexiones que dejó sobre temas controvertidos como el fascismo o la propia muerte.

En un programa de La Sexta, Fernando Sánchez Dragó expresaba al periodista Antonio Maestre qué es lo que consideraba como fascismo. Una opinión que muchos han rescatado tras su fallecimiento. “Ser fascista significa ni más ni memos intentar imponer al prójimo tus ideas sean cuales sean por la violencia, y las personas que hiy hacen más eso en España es los separatistas en Cataluña y muy a menudo sectores de extrema izquierda”, indicaba el escritor.

No es la única reflexión que dejó Fernando Sánchez Dragó, que incluso se atrevía a disertar sobre la propia muerte. “No tengo miedo a la muerte, lo que tengo es respeto y sobre todo curiosidad”, expresaba el periodista.

“Todo el mundo ha tenido experiencias de muerte, todas las células cada siete años cambian, a los siete años no te queda ni una célula de las que tienes ahora, en realidad te has muerto, pero no te has muerto, te miras al espejo y te sigues viendo, cambiado y más viejo”, indicaba Fernando Sánchez Dragó.

“Yo me he enfrentado a la muerte muchas veces, incluso físicamente cuando me han operado del corazón, en la guerra del Vietnam o en mis viajes, así que no puedo tener miedo a la muerte”, reflexionaba el escritor ahora fallecido.