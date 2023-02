Empieza el show con Eva Soriano en Movistar y su promoción no podía ser mejor

La humorista ha lanzado en redes sociales el vídeo, al más puro estilo "Soriano", con el que anuncia el estreno del espacio que capitanea en la plataforma y lo hace con un claro mensaje.

Después de su video en Twitter, cual diva, donde anunciaba su regreso a Movistar Plus con su propio programa, Eva Soriano sigue acudiendo a las redes sociales para informar a sus seguidores de los movimientos y las novedades sobre el mismo. Así, y siguiendo la dinámica, con un mensaje y vídeo al más puro estilo "soriano", la plataforma ya ha puesto fecha y nombre, así como lanzar la promoción al espacio que capitanea la humorista: Showriano verá la luz el próximo 1 de marzo a las 22:30 horas.

Con este nuevo lanzamiento, Movistar Plus afianzar su apuesta por el entretenimiento y, además, con la música. Showriano se suma al programa de Arturo Valls con That's my jam España para impulsar la plataforma con una oferta amena y divertida. "ASÍ ES la nena TIENE SU PROPIO PROGRAMA!!!! El 1 de marzo a las 22:30h., estreno @showriano en @cero de @MovistarPlus

No prometo nada más que risas, perreo innecesario y buscar excusas para cantar cada vez que pueda! #Showriano", escribía Eva Soriano en su cuenta oficial de Twitter con el vídeo.

La promoción de lo de Eva Soriano llega a Twitter

A finales de diciembre, Eva Soriano anunciaba en Twitter, a bombo y platillo, que tendría su propio programa de Movistar Plus. Y ahora, ya es una realidad. Este formato se presenta como el "primer sing show realizado en España. Así, Showriano será un formato semanal donde el leitmotiv será la música y con un plató idóneo para su desarrollo, pues se convertirá en una discoteca. En este programa, donde se realizarán entrevistas a dos personajes conocidos, aunque no se sabrá la identidad de uno de ellos, la humorista catalana promete mucho humor cada miércoles, que será cuando se emita en la plataforma.

ASÍ ES la nena TIENE SU PROPIO PROGRAMA!!!! El 1 de marzo a las 22:30h., estreno @showriano en @cero de @MovistarPlus No prometo nada más que risas, perreo innecesario y buscar excusas para cantar cada vez que pueda! #Showriano pic.twitter.com/Xifmj1IXGH — Eva Soriano (@EvaSoriano90) February 15, 2023

Eva Soriano comenzará cada emisión con un monólogo que esté ligado a la actualidad. Pero la humorista no estará sola, sino que la acompañarán tres colaboradores que irán rotando semanalmente: Lala Chus, Miguel Maldonado y Fran Pati, que además serán los encargados de jugar para presentar al invitado misterioso. Aunque Showriano va a más, pues también contará con el pianista Mario Marzo en su equipo. El también actor de Los protegidos formará parte de la sección El buzó de Eva, donde la presentadora de Movistar Plus improvisará con el público, convirtiéndose en la protagonista de una actuación musical.