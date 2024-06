A Tamara Falcó le sale un enemigo muy crítico con su fichaje por "Got Talent"

El fichaje de la hija de Isabel Preysler por el talent show de Mediaset no ha pasado desapercibido e incluso ha recibido las críticas de algunas figuras públicas.

Aunque han pasado semanas desde que Telecinco anunció quien sería la sustituta de Edurne en el jurado de "Got Talent", el nombre de esa persona no ha dejado de resonar entre los medios de comunicación. Porque el hecho de que Tamara Falcó, una cara muy reconocible de Antena 3 y especialmente de "El Hormiguero", fichara por Telecinco era de lo más llamativo.

💥Tamara Falcó se suma al equipo de #GotTalent como jurado💥 https://t.co/PquC2pQ4tJ — Got Talent España (@GotTalentES) May 16, 2024

Sobre ese fichaje han opinado muchas personas, lo hizo la propia Tamara Falcó en "El Hormiguero" tras ser cuestionada su continuidad en el programa por Pablo Motos, y lo ha hecho ahora el bailaor Rafael Amargo, que desde su salida de prisión hace poco más de un mes está aprovechando su regreso a la vida pública.

Este martes 28 de mayo, Rafael Amargo era galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, y durante la ceremonia, el bailaor tuvo oportunidad de pronunciarse sobre varios temas de actualidad, entre ellos sobre el fichaje de Tamara Falcó por "Got Talent", un fichaje que a él no le ha encajado mucho: "Tamara es muy guapa. Tamara es muy graciosa, es muy simpática, Tamara tiene muchas ocurrencias. Es una niña divina pero... No la veo juzgando arte".

Tamara Falcó y Edurne intercambian papeles

El fichaje de Tamara Falcó llegaba después de que Edurne anunciara que abandonaba "Got Talent" después de diez años como miembro del jurado del talent show de Telecinco, una noticia que daba la propia cantante en sus redes sociales y que desataba muchos rumores y muchas dudas entre sus seguidores. Unas dudas que se resolverían poco después al darse a conocer que Edurne sería una de las coach en la nueva edición de "La Voz Kids".

Mientras que Edurne se pasaba de Telecinco a Antena 3, otra persona hacía el cambio contrario y fichaba por la cadena de Mediaset. Esa persona era Tamara Falcó, que tal y como anunciaba Mediaset hace dos semanas, se unirá al equipo de "Got Talent" para la nueva temporada, que todavía no tiene fecha de estreno ni ha comenzado a promocionarse.

A pesar de su fichaje por Telecinco, Tamara Falcó tranquilizaba a sus seguidores y a sus compañeros de "El Hormiguero" asegurando que su fichaje por la competencia no le iba a impedir seguir colaborando en el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3.