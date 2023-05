A Ana Rosa Quintana le molesta volar con niños y el motivo es muy acertado

La presentadora del matinal de Telecinco, a raíz de la noticia del regreso a España de Ana Obregón, explica a su audiencia por qué lo pasa mal cuando coincide con niños pequeños en un avión.

Ana Rosa Quintana sigue presidiendo las mañanas de Telecinco hasta que amplíe su influencia a las tardes de la cadena, pues la presentadora se ha quedado con la franja que por ahora pertenece a Sálvame. El objetivo de Mediaset con esta decisión es que darle un nuevo enfoque, algo más familiar, a su principal cadena y conseguir mejorar los datos de audiencia. Pero mientras llega todo este movimiento, la comunicadora sigue al frente de El programa de Ana Rosa, el matinal del grupo de Fuencarral, donde aborda temas del corazón, de la sociedad y de política, entre otros asuntos de actualidad.

Así, hemos visto como el programa de Ana Rosa trataba, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones o el drama del vestido de Tamara Falcó. Sin embargo, este miércoles, después de un tiempo "desaparecida" el foco se volvía a poner en Ana Obregón, pues la actriz ha regresado a España con la pequeña Ana Sandra. Y, aunque su intención era no ser vista por la prensa, no lo ha logrado, pues se trataba de uno de los momentos más esperados desde que se anunciase que había sido madre por gestación subrogada.

Ana Rosa dice el motivo de su molestia al volar con niños

La actriz Ana Obregón, después de haber pasado unas semanas en Miami junto a su nieta biológica, este miércoles a primera hora de la mañana ponía un pie en España. Cabe recordar que la también presentadora viajó hasta la ciudad americana para llevar a cabo el proceso de gestación subrogada y tener a la bebé, a quien llamó Ana Sandra. Esto generó mucha polémica, ya que en España esta práctica está prohibida por ley y la actriz tiene 68 años de edad. Sin obviar que la artista usó el semen congelado de su difunto hijo para concebir a la niña, algo que para muchos sobrepasó todos los límites.

Y, como no podía ser de otra manera, este regreso de Ana Obregón se trató en el programa de Telecinco, en el que los colaboradores empezaron a dar su opinión sobre esta llegada. Entre los diferentes comentarios y opiniones que se intercambiaron, la reflexión que hizo Ana Rosa llamó la atención de la audiencia, pues esta reconocía que a ella no le gusta nada coincidir con niños pequeños en los aviones: "Lo que más me agobia de los vuelos con los niños es que le duelen los oídos. Pasan mal rato". Es más, la de Mediaset aseguró, tajante, que no le molestaba que llorasen, porque son "muy chiquitines". Una opinión que, además, también comparte Bibiana Fernández, que añadía que "cuando los escucho llorar me angustio porque pienso que les duele algo".