TV3 hizo oídos sordos a la advertencia de "OT" y ahora va a tener que "pagar"

Veranda TV se ha metido en un buen "lío". La productora responsable de Eufòria, el talent show musical de TV3, ha sido demandado por Reset TV, la productora de Josep María Mainat y Toni Cruz, por presunto plagio de Operación Triunfo. Los productores televisivos ya habían advertido con tomar medidas legales y finalmente han cumplido con su palabra. También se ha visto implicada en este "jaleo" la CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales), el ente público encargado de gestionar TV3. Los creadores del popular concurso musical ha alegado que se ha observado un "extremo parecido entre los elementos esenciales de Eufòria y los que hicieron famoso al formato Operación Triunfo".

Esta información ha llegado a través de un comunicado enviado por la productora, que afirma que tras analizar el programa de TV3, los productores se pusieron en contacto con la CCMA con el fin "de obtener alguna explicación satisfactoria a lo que consideraban una flagrante copia de su creación". Pero, según han señalado, no ha habido ningún tipo de respuesta, por lo que han decidido emprender acciones legales.

Mainat y Cruz, antes de presentar la demanda, se aseguraron de "que su impresión era corroborada por amplios sectores de la prensa especializada, por importantes personajes de la industria de la televisión y por el análisis de expertos en la materia". Tras eso, concluyeron que Eufòria, emitido por TV3, es "simplemente una Operación Triunfo en catalán", siendo una opinión recogida por "muchos medios de comunicación" tras el estreno del programa. El propio Toni Cruz asegura que el formato de Veranda TV "reproduce, con minúsculas variaciones, todos los elementos esenciales, la mecánica, las fases y los aspectos originales de OT"

