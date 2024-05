‘Entrevista’ viral de Broncano a Sánchez: “¿Lo que me hace Puigdemont cuenta?

Si al ingenio de las redes sociales le sumamos ahora la IA, la combinación es perfecta para crear un mundo paralelo y echarse unas risas. El presidente y La Resistencia, a examen.

En ESdiario les hemos ido contando en primicia y puntualmente todo lo relacionado con el fichaje de David Broncano por Televisión Española (TVE). Por encargo directo de Pedro Sánchez, el presentador deja Movistar Plus+ para presentar La Resistencia en el Access Prime Time de La 1.

José Pablo López, ex director de Contenidos Generales de RTVE, era el hombre de La Moncloa para sellar el acuerdo y aceptar todas y cada una de las exigencias de la productora de Broncano para aterrizar en TVE. Total, todo quedaba en casa porque la productora, El Terrat de Andreu Buenafuente, es ‘amiga’ del sanchismo.

Pero la operación político-televisiva fue un desastre porque la entonces presidenta interina de RTVE arruinó al fichaje, oponiéndose y cesando a López, lo que supuso sentencia de muerte en el ente público porque ese mismo Consejo de Administración la cesaba minutos después.

Con el nombramiento de la socialista Concepción Cascajosa como nueva presidenta de la televisión pública, Sánchez se aseguraba que la ‘operación Broncano’ saliese adelante y se confirmasen los términos del contrato, dos años por 28 millones de euros (con año y medio de blindaje) con la única (mala)intención de que David Broncano haga la competencia al ‘enemigo’ Pablo Motos, que arrasa a diario en El Hormiguero de Antena 3.

En ESdiario también les contábamos en primicia el promedio de audiencia de Broncano en la plataforma de pago, un insignificante 0’1% de cuota de pantalla. Un noticia que ha calado en la ciudadanía harta de los despilfarros e injerencias gubernamentales en los medios de comunicación y más concretamente en TVE.

En este sentido, tal y como hemos comprobado, las redes sociales arden estos días con un vídeo viral que simula, realizado con Inteligencia Artificial (IA), lo que sería la primera entrevista de La Resistencia en su nueva etapa en La 1, que arrancará en septiembre. Como no puede ser de otra manera, se trata de una recreación muy crítica, como lo han sido las redes y muchos medios de comunicación, de lo que sería un cara a cara entre Pedro Sánchez y David Broncano.

David Broncano vs Pedro Sánchez: parodia

La cosa no está exenta de crítica y mucha ironía. Destacamos en ESdiario ahora algunos de los momentos de esa falsa entrevista que se ha viralizado y generado miles de interacciones.

“Aquí está el que me hace rico con vuestro dinero… un aplauso para Su Sanchidad”, comienza diciendo la IA de Broncano.

“Sanchidad, 28 millones y tengo un 0’1% de audiencia, ¡vaya atraco”, prosigue el presentador para ya dejar que se estrene el ‘presidente’:

“Para mí no, que yo no he pagado”.

El presentador se interesa por su fichaje. “¿Y cómo salió esto?”. “Por Begoña. La tenía hasta arriba de mierda así que decidir que lo mejor era desviar la atención y tirar dinero en ti”, contestaba la IA de Sánchez.

Broncano interviene entonces y dice “oero si ya tienes la Fiscalía y el Constitucional ¿No?, en el fondo te la suda”… “Pero así tengo un programa más para hacerme la pelota”, sentencia Sánchez.

Después de responder a una pregunta de un espectador, la recreación llega a su momento clave.

“Toca la pregunta –dice el presentador- de follar o del banco, ¿cuál prefieres?”.

Y la simulada respuesta del también líder del PSOE no puede ser más transgresora y una carga de profundidad para el socialismo y La Moncloa:

“Venga. Pregúntame las dos”.

¿Cuánto has follado?, dice Broncano. “¿Lo que me hace Puigdemont cuenta como follada?”, replica Sánchez y entonces el presentador le responde afirmativamente a lo que responde: “Pues no he parado”.

Y termina la teatralizada entrevista con el asunto del dinero… “¿Y de pasta? “Pues depende, ¿aquí o en República Dominicana…?”.