Broncano se enfrenta a su primera 'víctima' tras su fichaje por TVE: 'Lo siento'

El presentador de 'La Resistencia' pasa un mal rato al descubrir que 'deja sin trabajo' a esta actriz, mientras que Jorge Ponce bromea con el millonario contrato del humorista.

Ya queda menos para que Broncano haga su entrada por la puerta grande de TVE, que se espera que sea para después de verano. La cifra a la que asciende el contrato que le ha planteado la entidad pública ha sido algo muy comentado en los medios y redes sociales y el presentador de 'La Resistencia' se ha tenido que enfrentar, y aún se enfrenta, a numerosas bromas y 'ataques' por este motivo. Además de ello, esta nueva incorporación ha supuesto el fin para algunos programas y series de la cadena principal.

La noche del miércoles 20 de junio, la actriz madrileña Denisse Peña, que todos recordaremos por series como 'El Internado', fue la invitada al programa de Broncano, junto con Gabriel Guevara, donde estuvieron sometiéndose a las típicas preguntas del presentador y promocionando la nueva serie de Disney Plus+ en la que los dos se encuentran inmersos y que se estrenó este mes de junio: 'Desde el mañana'.

El 'zasca' de Denisse Peña a David Broncano

Era la primera vez que los actores hacían una visita al humorista en su programa de Movistar Plus+, donde no faltaron las risas y los buenos momentos, sin embargo, lo que parecía una noche muy animada y alegre, pronto se convirtió en una de las entrevistas más embarazosas de la temporada para el presentador del programa de 'La Resistencia'.

La actriz española le regaló a Broncano una piedra en relación a la serie que estaban promocionando, donde la trama habla sobre cómo los personajes que aparecen en ella pueden ver el futuro a través de las piedras. "Te gusta a ti esto de las energías de las piedras, ¿no? No serás tu geóloga", bromeaba el presentador al abrir la caja que contenía a una amatista: "Es que no has visto la serie, pero en ella aparece una piedra parecida que es la que tocan para ver el futuro", respondía Peña.

Te vas a sentir muy viejo/a viendo esto. El Internado se estrenó en 2007, haz cuentas. Hace ya casi 20 años.#laresistencia pic.twitter.com/5UNk2bK0An — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 19, 2024

Una vez finalizaron las presentaciones y los obsequios comenzó la entrevista con normalidad y empezaron las preguntas incómodas que suele hacer el humorista a los invitados: Cuánto dinero tienen en su cuenta y relaciones sexuales en el último mes. Gabriel respondía al presentador diciendo que solo tenía 1000 euros en el banco y la actriz lo suficiente como para haberse comprado una casa. En cuanto a la segunda pregunta, Denisse respondió que "cero" añadiendo que "Trabajo en una diaria".

El presentador, que no sabía donde estaba a punto de meterse le preguntó: "¿En cuál?", "En 4 estrellas de la 1 de TVE por las noches”, dijo Peña. Fue en ese momento cuando el humorista se dio cuenta de que la serie en la que estaba actuando la actriz en la entidad pública iba a dejar de emitirse ante su llegada con 'La Resistencia'. Para 'caldear' aún más el ambiente, Jorge Ponce, uno de los colaboradores del programa, entró antes para hacer hincapié en el numeroso contrato del humorista con la cadena pública. “Quiero pensar que no son cosas relacionadas. Que son decisiones que se toman por distintos lados, me sabe mal ahora, claro...”, apuntó el humorista, a lo que Denisse respondió añadiendo: “Estaba entre la piedra o mi finiquito, pero la piedra era más bonita”, confesó la actriz bromeando.