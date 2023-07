El Hormiguero de Pablo Motos, denunciado por "culpa" de Maluma

Una reclamación judicial por parte de FACUA ha llegado a la productora 7yacción después de lo que sucedió en el programa de Antena 3 durante la emisión del pasado día 26.

El pasado lunes 26 de junio Maluma fue el invitado de El Hormiguero. El cantante colombiano se fue a divertir al programa de Pablo Motos y la audiencia, como acostumbra, respondió de manera muy positivo. Maluma, que presentó su gira Papi Juancho. Maluma World Tour 2022, confesó algunos de sus rituales antes de comenzar cada concierto.

"Es fundamental para mí hacer ejercicio antes de un concierto. Me levanto como a las 9.00 y me tomo un café, voy al gimnasio... Y justo antes de la actuación me voy a jugar al pin-pong porque amo el tenis de mesa. Me quedo hora y media jugando, y cuando vuelvo, me tengo que cambiar en 15 minutos", ha explicado. Una costumbre que molesta bastante a su equipo: "Todos se ponen furiosos conmigo", aseguró entre risas.

Los que no sonríen demasiado ahora, horas después de la emisión del programa, son los miembros de 7yacción, la exitosa productora del programa que conduce Pablo Motos. Y es que han recibido una denuncia de parte de la organización FACUA - Consumidores en acción por algo de lo que sucedió durante la entrevista con Maluma.

Maluma y Motos brindaron con mezcal en "El Hormiguero"

En un momento de la misma, el cantante colombiano y el presentador valenciano llegaron a exhibir una botella, llenar dos vasos con el contenido y brindar. El problema es que esa botella contenía mezcal, bebida alcohólica mexicana, algo que está terminantemente prohibido mostrar. En la entrevista, incluso se llegaron a hacer alusiones positivas hacia la bebida. "Te has puesto más fuerte que tu mezcal", dijo Motos, a lo que Maluma contestó: "¿Sí? Bueno, entonces está fuerte".

Según la ley de Publicidad, que recoge la Ley General de Comunicación Audiovisual, en España no se pueden mostrar este tipo de bebidas cuando contengan más de 20 grados y en cualquier franja horaria, salvo de 01:00 a 05:00 horas de la madrugada. El mezcal tiene 36 grados. La botella era de la marca Contraluz, de la que el propio Maluma es inversor.

En el comunicado hecho público por Facua, se sostiene que Pablo Motos era consciente de lo que estaba ocurriendo: "Ya que el propio Motos llegó a decir en un momento de la entrevista 'le voy a dar la vuelta a la botella para que no se vea la etiqueta que si no nos van a reñir". Por ello, piden a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que imponga la sanción que corresponda contra la productora por hacer publicidad encubierta.