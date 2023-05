Roberto, el soltero de ‘First Dates’ al que Alejandro Sanz lesionó (sin querer)

Carlos Sobera alucinó con la surrealista historia que el participante en el programa de citas a ciegas le relató sobre el cantante vestido de Rey Mago en Cádiz.

Carlos Sobera, presentador de ‘First Dates’, recibió a Roberto sorprendido por su juventud, pero el soltero que acudía al programa de Cuatro le sacaba de su error. Sobera le espetó: "¡Que jovencito!". Y él, con 36 años, le confesó al presentador que siempre le ponen menos edad: "Me echan mucho menos. Me suelen echar entre 25 y 26 años". Aun así, Roberto se sorprendió bastante al saber que su cita cree que tiene 38: "Es la primera muchacha que me ha echado más de los que tengo".

El presentador se interesó por sus últimas relaciones, como suele ser habitual cuando recibe a los invitados, y el participante le hizo una confesión que le dejó noqueado por lo sorprende de su relato: “¿Relaciones? Eh, no porque ya llevo tiempo sin pareja porque tenía los brackets y una paleta rota que, por cierto, me la partió Alejandro Sanz”.

Carlos Sobera se sorprende al conocer que Roberto tiene 36 años cuando no le echan más de 25 habitualmente, y se ha interesado por sus últimas relaciones 👥



Su conversación en un nuevo 🔝 vídeo de @firstdates_tv en mitele https://t.co/7ry4kBjiFu — mitele (@miteleonline) May 26, 2023

Sobera se quedó ojoplático y, ante la inesperada anécdota que le acababa de relevar Juan, el presentador no tardó ni un segundo en recopilar los datos de la rocambolesca historia del comensal. “¿Que te partió la paleta Alejandro Sanz?, preguntó Sobera

“Sí, porque salió de Rey Mago en Carnavales allí en Cádiz, y me tiró caramelazo”. Sobera intervino con una de sus ocurrencias: “¿Te tiró un caramelo o un melón?”, preguntó el presentador sorprendido. “Yo qué sé, eso era un proyectil. Me tiró un caramelazo y la paleta rota”, explicó el joven andaluz.

Además de por la rotura del diente, que había transformado su sonrisa, Roberto también expresó que “tenía los brackets y me daba cosilla eso de liarme… No he besado a ninguna chavala, no lo veía higiénico”.

Roberto tuvo su cita con Noelia y al verla creyó que se ajustaba a su prototipo de chica, pero ella sintió todo lo contrario: le gustaban morenos, más altos y con trabajo fijo. Él era pelirrojo, de tamaño medio y fijo-discontinuo.

Alejandro Sanz 'se cuela' en 'First Dates' y recibe unas sonoras calabazas: "Lo dice para no llamarme feo" https://t.co/QL47QMJXuC pic.twitter.com/EhqgXyXhAQ — Ecoteuve (@Ecoteuve) May 16, 2018

El otro Alejandro Sanz

No es la primera vez que el nombre de Alejandro Sanz aparece en el programa de Cuatro. El año pasado, la expectación en ‘First Dates’ al saber que un comensal llamado Alejandro Sanz estaba a punto de entrar en el restaurante. Como era de esperar, no era el cantante y el soltero le confesó a Carlos Sobera que no le iba a sorprender con ninguna de sus bromas.

Al entrar en ‘First Dates’, Alejandro se tuvo que enfrentar a la típica broma que le lleva persiguiendo toda su vida “Si que has cambiado, ¿qué tal tu último concierto?”.

Alejandro dijo estar acostumbrado a las bromas con su nombre por el famosísimo cantante y le confesó a Sobera que tenía una profesora que le llamaba “corazón partido”. Tras conocer su historia y saber que la intención de sus padres fue ponerle Álex, pero no estaba permitido en el registro, el presentador se puso serio y se ejerció de celestino para encontrar el amor.