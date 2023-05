Broncano se queda en shock por culpa de un espectador: "Me ha dado miedo"

El presentador de 'La Resistencia', en su habitual entrada al teatro, se ha quedado atónito ante la proposición subida de tono, al oído, que ha recibido de alguien del público.

La Resistencia es uno de esos programas que tienes que ver con mil ojos y estar pendiente de cualquier detalle o movimiento, porque nunca sabes lo que te puedes perder. Así, desde el minuto cero hasta el final, no te puedes permitir el lujo de pestañear. Pero tranquilos, lo bueno de este programa y de su presentador es que si te lo has perdido, él mismo te lo cuenta. Sin ir más lejos, este jueves David Broncano, nada más empezar, se hacía eco de lo que le había ocurrido segundos antes de subir al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

El formato de Movistar ha hecho del paseíllo por el patio de butacas del humorista hasta su mesa una tradición. Sin embargo, en ocasiones ese momento ha llegado a ser algo incómodo debido al griterío que se forma, y más cuando alguno de los presentes no duda en chillar cosas obscenas al presentador. Eso es lo que ha pasado este jueves el inicio de La Resistencia, cuando uno de los presentes en el público se ha acercad a Broncano y le ha hecho una propuesta sexual al oído, que dejó sin palabras al de Jaén.

Una proposición que le da miedo a Broncano

"Me está costando empezar porque hay una tradición, que no sé por qué sucede, de gritarme al oído", empezaba diciendo Broncano ya en el escenario. De hecho, Ricardo Castella ratificaba las palabras del presentador de Movistar y añadía que había visto lo que ocurría, incluso, "me ha dado miedo desde aquí". Para que a todos los presentes, y los que veían el programa desde casa, les quedase claro de qué estaban hablando, el programa puso en pantalla el momento del que ambos hablaban. En dichas imágenes, se ve cómo Broncano camina por el pasillo del teatro y, justo antes de llegar al escenario, un espectador se acerca a su oído y le lanza un grito.

Hemos conseguido ese nivel de programa al que solo llegan unos pocos en el que es normal que le griten al oído al presentador "TE CHUPO LA P****" pic.twitter.com/2J9mwLB8bY — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 11, 2023

El sujeto en cuestión, de nombre Yon, parecer ser que "no estaba para bromas". Pero, Broncano, que se encontraba en shock después de su proposición, no dudó en contar a todos lo que este hombre le había gritado al oído: "Pues Yon, al oído, con esa actitud, me ha dicho: ¡Te chupo la p****!". Tras esta confesión, el púbico se vino abajo, riéndose a carcajadas y rompiendo en aplausos. "Pero eso nunca se propone con esa actitud", aconsejaba el presentador de Movistar a ese hombre: "Si quieres, te puedo invitar antes a una copilla, pero sigue en pie",confirmaba el susodicho, a quien le habían dado un micrófono. Con este comentario consiguió que el público y el presentador empezaran a reírse.