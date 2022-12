Mariló Montero no tiene ningún reparo en flirtear con Risto Mejide en directo

Los presentadores de "Todo es Mentira" el programa vespertino de Cuatro siguen demostrando el buen rollo que existe entre ellos, que hasta la cadena los ha elegido para las Campanadas.

El buen rollo que existe entre Risto Mejide y Mariló Montero desde la llegada de esta a Todo es Mentira para sustituir a Marta Flich, quien está de baja por maternidad, es notoria. Ambos presentadores demuestran cada día lo bien que se llevan. Tanto es así, que Cuatro los ha seleccionado para despedir el año desde Torrejón, decidiéndose, incluso, por hacer un anuncio muy "íntimo" sobre ese evento. Una promoción que, además, se ha "movido" bastante estos días por el "tonteo" que esconde.

Esa "relación" ha dado estos días un paso más. En una de sus entregas, en la de este miércoles, Todo es Mentira conectaba con Carlos Cagigal, un experto en energía, para hablar sobre la explosión que tenía lugar en un gasoducto ruso. El consultor energético, aprovechando el directo y el buen amiente, quiso gastar una broma al presentador de Cuatro, antes de meterse más a tratar el tema en cuestión. Sin embargo, este experto no contaba con que su compañera "le saltaría a la yugular" para defender al publicista.

El tonteo entre Mariló Montero y Risto Mejide

"Antes de empezar con la materia porque hoy sí que me gusta mucho porque exige unos conocimientos superiores a la media, te voy a decir que vas a tener que venir a entrenar conmigo porque te estás empezando a poner fondón", comentaba Carlos Cagigal a los presentes e4n el plató de Cuatro. Este comentario chocaba tanto a colaboradores como a los dos presentadores de Todo es Mentira, pero solo una persona fue capaz de contestar: "Si puedo decir algo, a mí no me importa, a mí me gusta así cómo está", defendía Mariló Montero a su compañero, soltando esta suerte de piropo.

"Pero cómo le dices eso a Risto"; "Pues Risto está muy bien"; "Pues yo me lo...".



Quien ha visto y quien lo ve: Risto de ser hace años de los más odiados por programas como OT, a que me escriban mis amistades con esto.

Menos mal que se ha entendido la broma y el contexto... — Carlos Cagigal (@CcagigalNeira) December 21, 2022

El publicista, sintiéndose alagado tanto por la defensa como por el alago de su compañera, contestó él mismo a Carlos Cagigal: "Fíjate que jamás he necesitado vender mi físico, pero si lo necesito a partir de ahora, te llamaré", apuntaba Risto Mejide. Tanto su respuesta como la anterior defensa de Mariló Montero chocó tanto al experto en energía, que no dudó ni un segundo en señalarlo en sus cuenta oficial de Twitter, donde, además, se sorprendía por lo que había visto: "quien ha visto y quien lo ve", escribía.