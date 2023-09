Prado se venga: operación para despedir 'a reglamento' a Jorge Javier Vázquez

La guerra interna que atraviesa en estos momentos Mediaset España escribe un nuevo capítulo. Sobre el tablero dos viejos enemigos mueven sus fichas pero hay jaque mate.

Se lo venimos contando desde el lunes en ESdiario, el comienzo de lo nuevo de Jorge Javier Vázquez en Telecinco no funcionó para nada y ahora los datos del segundo programa de Cuentos Chinos no ha hecho nada más que provocar que salten todas las alarmas y también que se afilen los cuchillos.

Con Bárbara Rey como invitada y anunciando su fichaje como nueva colaboradora del programa, el magacín que pretende competir con Pablo Motos bajó a 7% de share y 940.000 espectadores, empeorando las cifras del primer día(9.4% y 1.240.000) y más lejos aún de El Hormiguero de Antena 3 que registró un 15.4% y 2.026.000 con la visita de los actores Luis Tosar e Inma Cuesta.

De hecho, este pasado martes hasta El Intermedio de Wyoming en La Sexta le pisó los talones (6.5% y 852.000). Catastrófico para los de Fuencarral.

Al margen de los datos cada vez más bajos de audiencia, el presentador de Badalona, en su primer programa, arremetía directamente contra el presidente de Mediaset, Borja Prado, al que le dedicaba (sin nombrarlo) una ‘granada de mano’, al tiempo que doraba la píldora al que ahora manda en la cadena de Fuencarral:

“Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Por él estoy aquí. Vengo con un única misión, vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que, al menos, no enrede", decía muy fiel a su afilado estilo.

Jorge Javier Vázquez, ahora sí en el alambre

Ahora Jorge Javier Vázquez está en la cuerda floja. Sus datos en Telecinco son catastróficos y este martes provocaron que casi fueran no la tercera, la cuarta opción de los espectadores.

Con las audiencias sobre la mesa Prado quiere activar un pacto no escrito, una cláusula verbal y hasta moral, que le faculta a pedir la cabeza de Vázquez por caer por debajo del 8% de share en Telecinco. Borja Prado, es cierto, que ahora tiene una labor meramente testimonial en la casa, pero mantiene amigos en el Consejo y, además, muchos directivos de la cadena están con él en la empresa de prescindir de Jorge Javier.

Jorge Javier:“Después de lo de ayer, llegar al segundo me parece todo un milagro. #CuentosChinos1 fue como cuando vas a casa de tu madre; y otro plato y venga otro plato. Ayer, en casa, me dije; no sé de qué va el programa” #CuentosChinos2 #CuentosChinospic.twitter.com/WBABxmKKJl — 🇨🇺 EL CHICO DE GH💄💫💜✈️💎 (@ElChicoDeGH) September 12, 2023

En Mediaset ahora están perfectamente legitimados para cancelar el programa nacido para acortar distancias con la primera cadena de Atresmedia porque no sólo no han conseguido ese reto, Cuentos Chinos se pone a años luz de Motos y condena al desastre a Telecinco en la franja de hora de las televisiones, el prime time en la que Mediaset ya es superado por La 1 de TVE y, como advertimos, ya siente el aliento en la nunca de La Sexta.

Esta semana es crucial para el futuro del de Badalona y este jueves 14, si los malos datos de Cuentos Chinos lastrasen la gran apuesta de la cadena para esta temporada, el estreno de Gran Hermano VIP, puede ser el principio del fin para Jorge Javier Vázquez.